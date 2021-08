舊金山公立中小學周一開學 恢復全日面授課堂（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山(三藩市)的公立中小學周一開學,相隔一年半,恢復全日面授課堂。

開學了,小朋友第一日回校上課,學校門外就有飲品和美食招待,歡迎這些小學生重返校園。

自去年3月中以來,相隔17個月,舊金山聯合校區的中小學周一恢復全日面授課堂。

家長Suzie說:「我們很開心,讓小朋友回去試下,整年沒有回學校,小朋友好興奮想見老師,和其他小朋友,我們也怕疫情,不過我們會嘗試一下,讓他們回校看看怎樣,希望個個都健健康康,平平安安,每日都很開心地上學。」

UESF舊金山教師工會周一在全市幾間學校外,歡迎學生回校上課,訪谷小學是其中之一。

UESF舊金山教師工會代表說:「我們想說歡迎,過去一年是困難的,但我們回來了,這裡是療癒的地方。」

UESF舊金山三藩市教師工會主席Cassondra Curiel說:「面授課是最佳的教學模式,很棒,面授課是最佳的學習方式,雖然形式上有點不同,能回來接觸學生讓人精神煥發。」

教師工會主席表示,在疫情下安全措施非常重要,工會支持教師要接種疫苗,亦提倡採取其他防疫措施。

Curiel說:「我們提倡更多防疫措施,疫苗不是單一解決方法,需要多層措施,所以我們提倡檢測,改善通風系統,保持社交距離以保安全。」

春季學期舊金山聯合校區讓學生重返校園,但採取hybrid,即一半網上遙距,和一半親身授課混合模式,當時有2萬名學生回校上課。

周一開學,舊金山聯合校區總監表示,有超過5萬名學生重返校園,他周一就在Everett初中歡迎學生回校。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說:「校區的目標是要確保學生和教職員安全,因此室內要戴口罩,課室的窗要打開讓空氣流通。」

他表示,教職員要接種疫苗,或每星期做病毒檢測。

另外,為配合開學,舊金山18歲或以下學生由周日起可以免費乘搭Muni公車。

