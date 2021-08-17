舊金山公立中小學周一開學 恢復全日面授課堂（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山（三藩市）的公立中小學周一開學，相隔一年半，恢復全日面授課堂。

開學了，小朋友第一日回校上課，學校門外就有飲品和美食招待，歡迎這些小學生重返校園。

自去年3月中以來，相隔17個月，舊金山聯合校區的中小學周一恢復全日面授課堂。

家長Suzie說：「我們很開心，讓小朋友回去試下，整年沒有回學校，小朋友好興奮想見老師，和其他小朋友，我們也怕疫情，不過我們會嘗試一下，讓他們回校看看怎樣，希望個個都健健康康，平平安安，每日都很開心地上學。」

UESF舊金山教師工會周一在全市幾間學校外，歡迎學生回校上課，訪谷小學是其中之一。

UESF舊金山教師工會代表說：「我們想說歡迎，過去一年是困難的，但我們回來了，這裡是療癒的地方。」

UESF舊金山三藩市教師工會主席Cassondra Curiel說：「面授課是最佳的教學模式，很棒，面授課是最佳的學習方式，雖然形式上有點不同，能回來接觸學生讓人精神煥發。」

教師工會主席表示，在疫情下安全措施非常重要，工會支持教師要接種疫苗，亦提倡採取其他防疫措施。

Curiel說：「我們提倡更多防疫措施，疫苗不是單一解決方法，需要多層措施，所以我們提倡檢測，改善通風系統，保持社交距離以保安全。」

春季學期舊金山聯合校區讓學生重返校園，但採取hybrid，即一半網上遙距，和一半親身授課混合模式，當時有2萬名學生回校上課。

周一開學，舊金山聯合校區總監表示，有超過5萬名學生重返校園，他周一就在Everett初中歡迎學生回校。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說：「校區的目標是要確保學生和教職員安全，因此室內要戴口罩，課室的窗要打開讓空氣流通。」

他表示，教職員要接種疫苗，或每星期做病毒檢測。

另外，為配合開學，舊金山18歲或以下學生由周日起可以免費乘搭Muni公車。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。