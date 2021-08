【KTSF】

國家氣象局對北灣和東灣山區發出山火預警,時間是由周二晚上11點至周三下午3點。

隨著一股低氣壓向灣區東部移動,氣象局預會吹強風,促使天氣更加乾燥,樹木乾燥也會增加引發山火的機率。

另外,從北加州山火吹來的煙霧,也會加劇灣區的空氣污染,氣象局呼籲民眾聞到煙霧時盡快將門窗關上。

