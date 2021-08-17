舊金山有華裔家長擔心疫情 暫時不讓子女返校（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）一群華裔家長因為擔心新型肺炎疫情而為子女申請網上上課，暫時不讓子女返回校園。

周愛明的兒子讀二年級，是舊金山E R Taylor小學的學生，學校周一開學，周愛明因為擔心兒子上學會染病，所以讓兒子留在家裡。

周愛明說：「擔心小朋友感染疫症，如果染疫，我都不知道是否帶他回家，還是送他去醫院，不知如何處理。」

同一間學校一班華裔家長，也一樣不讓子女上學，其中一名家長小兒子讀2年級，女兒讀5年級，正在申請網上上課，而就讀高中的大女兒打了針，本身想上學，所以家長尊重女兒的意願，讓她到校園上課。

家長司徒太太說：「我們本身的意願是讓小朋友正常地上學，若非有報導指出，有部分早於舊金山開課的學校有疫情爆發，我們都不會這樣擔心，我們其實是想停一停，慢一些，看清楚事情怎樣發展，不要這樣急

除了E R Taylor小學，有來自其他小學的華裔家長也不願意讓子女面授上課，而向校區申請網上上課，而等候校區是否批准期間，家長很擔憂。

家長司徒太太說：「因為我們家長來自不同學校，好像每個校長的說法都不同，有校長說，你們不上課三天，就會沒有學位，有些學校說如果你們決定不上（網課），再回來的話會保留學位，也有學校說，在等待時會保留學位，如果上網課就會沒有了親身上課的學位，眾說紛紜，令家長擔憂。」

舊金山聯合校區因為越來越多家長要求網課，延長了申請的時間。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說：「我們將上網課的申請期限延長了兩星期，上星期五開放申請，今個星期和下星期也會開放，家庭如果選擇網課，不想子女面授上課，可以這樣選擇，不過我強調，學校是學生上學最佳的地點。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。