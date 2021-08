舊金山有華裔家長擔心疫情 暫時不讓子女返校（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)一群華裔家長因為擔心新型肺炎疫情而為子女申請網上上課,暫時不讓子女返回校園。

周愛明的兒子讀二年級,是舊金山E R Taylor小學的學生,學校周一開學,周愛明因為擔心兒子上學會染病,所以讓兒子留在家裡。

周愛明說:「擔心小朋友感染疫症,如果染疫,我都不知道是否帶他回家,還是送他去醫院,不知如何處理。」

同一間學校一班華裔家長,也一樣不讓子女上學,其中一名家長小兒子讀2年級,女兒讀5年級,正在申請網上上課,而就讀高中的大女兒打了針,本身想上學,所以家長尊重女兒的意願,讓她到校園上課。

家長司徒太太說:「我們本身的意願是讓小朋友正常地上學,若非有報導指出,有部分早於舊金山開課的學校有疫情爆發,我們都不會這樣擔心,我們其實是想停一停,慢一些,看清楚事情怎樣發展,不要這樣急

除了E R Taylor小學,有來自其他小學的華裔家長也不願意讓子女面授上課,而向校區申請網上上課,而等候校區是否批准期間,家長很擔憂。

家長司徒太太說:「因為我們家長來自不同學校,好像每個校長的說法都不同,有校長說,你們不上課三天,就會沒有學位,有些學校說如果你們決定不上(網課),再回來的話會保留學位,也有學校說,在等待時會保留學位,如果上網課就會沒有了親身上課的學位,眾說紛紜,令家長擔憂。」

舊金山聯合校區因為越來越多家長要求網課,延長了申請的時間。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說:「我們將上網課的申請期限延長了兩星期,上星期五開放申請,今個星期和下星期也會開放,家庭如果選擇網課,不想子女面授上課,可以這樣選擇,不過我強調,學校是學生上學最佳的地點。」

