【KTSF】

奧克蘭(屋崙)聯合校區周一下午報告68例新增確診病例,病患包括58名學生和10名教職員工,校區發言人表示,沒有證據顯示感染是在教室內發生。

奧克蘭聯合校區發言人John Sasaki說:「在這一點上,我們沒有理由相信教室裡有社區傳播,至少我們還沒有看到,當然是有可能會在某個時候在校區內發生,但我們正在盡一切努力避免這種情況。」

出於謹慎考慮,校區現在關閉了Mount Clear小學和Walnut Oakland高中的教室。

