罷免州長紐森的提前投票周一正式開始。

有登記郵寄選票的民眾,已經陸續都收到罷免州長紐森的選票,周一開始,選民可以將選票寄出,灣區9個縣選務處周一開始也接受選民親自前往提前投票,但是地點跟時間有限,出發前最好到所屬的縣選務處查詢。

如果未登記做選民,想要參加罷免紐森投票,8月30日是最後一天選民登記。

而在9月14日當天,選民可以親自前往選務處投票,或是將郵寄選票投到各縣的選務處郵箱,郵寄選票以9月14日當天或之前的郵戳為主,為了避免成為廢票,最好在9月7日前寄出。

