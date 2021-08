【KTSF】

加州州府發言人周一證實,州長紐森辦公室的一名已經接種過完整疫苗的員工確診新冠肺炎。

該員工並未與州長直接接觸,也沒有接觸與州長經常互動的其他員工,而州長辦公室在獲知消息後,便通知辦公室內所有員工,並遵照州府防疫程序。

按照規定,州府大樓作為加州機構,所有員工都要戴口罩,而且員工須出示接種疫苗證明,或者每週至少接受一次新冠病毒檢測。

