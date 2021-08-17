聖荷西市長Sam Liccardo呼籲聖克拉拉縣警長辭職（視頻）

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聖荷西市長Sam Liccardo呼籲聖克拉拉縣警長Laurie Smith辭職，理由是她對南灣監獄的管理不善，還有聲音指出，聖縣政府的錯誤領導，加劇了囚犯的生活環境惡化，更有人指出，應該對此問題展開獨立調查。

Liccardo周一呼籲Smith辭職，並指出了多項問題。

Liccardo說：「Smith警長一直對監獄管理不善，尤其是近年來發生的可怕事件，已經摧毀了生命，並侵犯了監獄囚犯的基本公民權利。」

Liccardo列舉了幾項有關於Smith警長的投訴，包括囚犯遭到嚴重毆打，其中暴力是致命的，他還指出縣治安官隱瞞了與這些暴力襲擊有關的事實。

Liccardo指出的另一個問題，是針對Smith最近的競選活動的，他認為Smith的競選活動中存在賄賂行為。

Liccardo表示，在賄賂案件的調查中，Smith的兩名高級助手和一名競選籌款人已被起訴。

市長還指出，此前的兩項同意令，使得該監獄花費了4.5億美元的公共支出，用於改善監獄運作，同時還消耗了納稅人的數千萬美元，用於解決針對警察的民權訴訟。

Smith接受采訪時表示，縣監獄的情況仍需要繼續改善。

Smith說：「監獄花了很多錢，我們的一大問題是，有精神健康問題的人，監獄裡有些人實際上不屬於監獄，他們正在等待精神健康治療床位，我們需要更多的關注，而老化的基礎設施，精神和醫療服務，也花了很多錢。」

Smith於1998年首次當選警長，2018年贏得了她的第六個任期，在上個星期，兩名縣參事要求加州司法部長辦公室和該縣民事大陪審團調查Smith。

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