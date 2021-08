聖荷西市長Sam Liccardo呼籲聖克拉拉縣警長辭職（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

聖荷西市長Sam Liccardo呼籲聖克拉拉縣警長Laurie Smith辭職,理由是她對南灣監獄的管理不善,還有聲音指出,聖縣政府的錯誤領導,加劇了囚犯的生活環境惡化,更有人指出,應該對此問題展開獨立調查。

Liccardo周一呼籲Smith辭職,並指出了多項問題。

Liccardo說:「Smith警長一直對監獄管理不善,尤其是近年來發生的可怕事件,已經摧毀了生命,並侵犯了監獄囚犯的基本公民權利。」

Liccardo列舉了幾項有關於Smith警長的投訴,包括囚犯遭到嚴重毆打,其中暴力是致命的,他還指出縣治安官隱瞞了與這些暴力襲擊有關的事實。

Liccardo指出的另一個問題,是針對Smith最近的競選活動的,他認為Smith的競選活動中存在賄賂行為。

Liccardo表示,在賄賂案件的調查中,Smith的兩名高級助手和一名競選籌款人已被起訴。

市長還指出,此前的兩項同意令,使得該監獄花費了4.5億美元的公共支出,用於改善監獄運作,同時還消耗了納稅人的數千萬美元,用於解決針對警察的民權訴訟。

Smith接受采訪時表示,縣監獄的情況仍需要繼續改善。

Smith說:「監獄花了很多錢,我們的一大問題是,有精神健康問題的人,監獄裡有些人實際上不屬於監獄,他們正在等待精神健康治療床位,我們需要更多的關注,而老化的基礎設施,精神和醫療服務,也花了很多錢。」

Smith於1998年首次當選警長,2018年贏得了她的第六個任期,在上個星期,兩名縣參事要求加州司法部長辦公室和該縣民事大陪審團調查Smith。

