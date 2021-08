美軍一度在阿富汗機場開槍警告 7死者中兩人被擊斃

【KTSF 張麗月報導】

泰利班在週末攻入阿富汗首都喀布爾,阿富汗總統甘尼逃亡,軍隊棄守,阿富汗政府倒台,觸發數以千計的民眾湧到首都國際機場,試圖搭上飛機,機場出現大混亂,美軍要開槍警告,混亂造成7人死亡,已知道當中二人被擊斃。

泰利班重奪阿富汗政權喀布爾首都的哈密卡才國際機場,湧現恐慌性逃亡潮,成千上萬的民眾逼爆機場,有人甚至攀爬到前來增援的美軍飛機的機身而跌死,有如1975年西貢失陷的情景重現。

美國和其他國家紛紛派出飛機前往阿富汗緊急撤僑撤員,首批獲撤走的包括阿富汗的翻譯人員,以及曾經與美軍共事的阿富汗人。

退伍美軍Kristen Rouse說:「真的令人氣憤,我們曾倚靠這些人效力,我們曾承諾不會離棄他們。」

有當地阿富汗人說,他們不明白為何阿富汗政權淪陷得這麼快,連在美國政壇擔任過小布殊和奧巴馬政府的美軍官員都表示,未曾預料過會出現如此惡劣的情況。

白宮國家安全團隊就認為,這是阿富汗政府軍的責任。

國家安全顧問Jake Sullivan說:「雖然我們花了20年時間,十億元計的錢提供最好的裝備,最好的訓練和最好的東西,給予阿富汗政府安全部隊,但我們不能給予他們未來。」

哈密卡才國際機場的民航部份已經關閉,而美軍與其他西方國家部隊就繼續安排撤離行動。

聯合國難民署周一表示,根據最近同泰利班高層的接觸,涉及純粹務實與操作層面的問題,“有相對正面的”討論,但談判有時都很艱難,總而言之,人道救援隊伍在政權易手後,將會繼續留駐阿富汗。

