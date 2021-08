中國批評美軍撤出阿富汗造成當地亂局

【有線新聞】

中國批評美軍撤出阿富汗,造成當地亂局,美國總統拜登則表示不後悔撤軍,又指若延長戰事,得益的會是中國和俄羅斯。

拜登承認阿富汗政府倒台速度比他預期快,對局勢感到痛心,但不後悔撤軍。拜登稱:「我們真正的戰略競爭對手中國和俄羅斯,最希望的是美國無限期把龐大資源和注意力,投入阿富汗穩定局勢。」

他說美國在阿富汗的軍事行動,只有一個重要的國家利益,就是防止美國本土發生恐襲。從來都不是要重建國家或創造團結民主,擊殺拉登、重創阿爾蓋達後目的已達,是時候抽身離開。

在北京,中國外交部發言人作出回應批美國的行為:「美國對阿政策是否已經失敗,美國的盟友是否認為美國靠不住,我想美方和有關國家,他們都會做出自己的思考和結論,但是坦率地講昨天以來我和大家一樣,在電視上和網絡上,看到那些關於喀布爾機場的混亂畫面,特別是有人因為急於跟隨美國人撤離,卻不幸從美方飛機起落架上摔下身亡的視頻,都感到非常震驚。」

中國國務委員兼外長和美國國務卿布林肯通電話時,指美軍撤走已對阿富汗局勢造成負面影響,下一步如果再製造出新問題,更不是一種負責任態度。

王毅指事實證明,把外來模式生搬硬套到歷史文化和國情,截然不同的國家水土不服,最終難以立足。

王毅強調美國上屆政府撤銷「東伊運」的恐怖組織定性,在反恐問題上搞雙重標準是危險和錯誤的,美方應該改弦更張為中美就阿富汗和國際反恐合作掃除障礙。

布林肯說美方重申反對一切形式的恐怖主義,不尋求在中國西部邊界地區出現動盪,美中以建設性、務實方式,就地區安全問題開展合作十分重要。

