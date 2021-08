【KTSF】

受疫情影響的小商業主要注意了,如果您尚未申請過任何加州政府資助的小商業援助金,加州新一輪的小商業救助計畫已接受申請,詳細規定如何?本台訪問到美亞輔鄰社(Asian Inc.)加州小商業技術援助計劃的代表黃文傑(Porter Wong),為大家說明。

想了解詳情,可以發電郵聯絡[email protected],或致電(650) 416-1638獲取免費資訊和服務。

