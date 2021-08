阿富汗局勢一夜變天 Fremont市阿富汗裔憂親人安危（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

阿富汗局勢一夜變天,東灣佛利蒙有不少阿富汗裔,他們都有親人還在阿富汗,非常擔心親人的安危。

走進這間專賣阿富汗食品的超級市場,濃濃的烘培香味立刻撲鼻而來,每天超市一開門,阿富汗傳統的barbari大餅一出爐馬上就被搶光,然而此刻不論是超市員工,或是客人的心情,都心繫家鄉的狀況。

超市員工Karimi不時關注社交媒體關於阿富汗的現況,他的哥哥姊姊都還在首都喀布爾,很擔心他們的安全。

還有一位來買大餅的阿富汗移民告訴記者,他還能透過通訊應用程式,跟在喀布爾的家人親戚通話,雖然現在還安全,但大家還是希望能夠離開。

他說:「他們住在喀布爾,但是目前狀況,他們應該離開阿富汗,但是全部都關閉,機場關閉,也去不了塔吉克或伊朗,全部都關閉。」

美軍撤離阿富汗,沒想到當地局勢急劇惡化,許多阿富汗人前往機場,希望能夠搭上美國軍機逃離,有人更在軍機起飛時冒險爬上機身,從高空摔下來。

Ahmad說:「我早上醒來,看到這畫面,我開始哭,真的是很糟的狀況,沒有人幫助我們,我們需要國際聽我們的聲音,需要國際幫我們。」

Ahmad 7年前跟雙親從阿富汗移民來美,他說當特朗普宣布從阿富汗撤軍,原本希望拜登上任後情況會改善,沒想到情況更糟,泰利班掌權後,他說婦女跟小孩又會回到從前毫無自由。

Ahmad說:「我很擔心女性跟小孩的權利,聽說她們又要戴上面紗,不能上學,必須待在家,不能去學校,毫無希望。」

目前大約有兩萬五千名阿富汗裔住在佛利蒙,許多人是為了躲避上世紀70、80年代蘇聯阿富汗戰爭,由於佛利蒙群山連綿,讓一些居民想起他們的祖國阿富汗,在Fremont Blvd有阿富汗餐館和商店,當地人稱之為小喀布爾。

20年前911事件發生後,佛利蒙的小喀布爾成了新聞的焦點,沒想到20年後,美軍撤離泰利班奪取政權,小喀布爾再次成為新聞的焦點。」

