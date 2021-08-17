阿富汗局勢一夜變天 Fremont市阿富汗裔憂親人安危（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

阿富汗局勢一夜變天，東灣佛利蒙有不少阿富汗裔，他們都有親人還在阿富汗，非常擔心親人的安危。

走進這間專賣阿富汗食品的超級市場，濃濃的烘培香味立刻撲鼻而來，每天超市一開門，阿富汗傳統的barbari大餅一出爐馬上就被搶光，然而此刻不論是超市員工，或是客人的心情，都心繫家鄉的狀況。

超市員工Karimi不時關注社交媒體關於阿富汗的現況，他的哥哥姊姊都還在首都喀布爾，很擔心他們的安全。

還有一位來買大餅的阿富汗移民告訴記者，他還能透過通訊應用程式，跟在喀布爾的家人親戚通話，雖然現在還安全，但大家還是希望能夠離開。

他說：「他們住在喀布爾，但是目前狀況，他們應該離開阿富汗，但是全部都關閉，機場關閉，也去不了塔吉克或伊朗，全部都關閉。」

美軍撤離阿富汗，沒想到當地局勢急劇惡化，許多阿富汗人前往機場，希望能夠搭上美國軍機逃離，有人更在軍機起飛時冒險爬上機身，從高空摔下來。

Ahmad說：「我早上醒來，看到這畫面，我開始哭，真的是很糟的狀況，沒有人幫助我們，我們需要國際聽我們的聲音，需要國際幫我們。」

Ahmad 7年前跟雙親從阿富汗移民來美，他說當特朗普宣布從阿富汗撤軍，原本希望拜登上任後情況會改善，沒想到情況更糟，泰利班掌權後，他說婦女跟小孩又會回到從前毫無自由。

Ahmad說：「我很擔心女性跟小孩的權利，聽說她們又要戴上面紗，不能上學，必須待在家，不能去學校，毫無希望。」

目前大約有兩萬五千名阿富汗裔住在佛利蒙，許多人是為了躲避上世紀70、80年代蘇聯阿富汗戰爭，由於佛利蒙群山連綿，讓一些居民想起他們的祖國阿富汗，在Fremont Blvd有阿富汗餐館和商店，當地人稱之為小喀布爾。

20年前911事件發生後，佛利蒙的小喀布爾成了新聞的焦點，沒想到20年後，美軍撤離泰利班奪取政權，小喀布爾再次成為新聞的焦點。」

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