阿富汗有人爬上美軍撤僑班機欲逃亡 混亂中7人亡

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阿富汗局勢劇變，塔利班進佔首都喀布爾，說戰爭已經結束，會著手籌組新政府。大批阿富汗人湧至機場逃亡，外電報道至少7人在混亂中身亡，美國暫停撤離航班起飛，先疏散聚集的人。

在喀布爾機場連續第二日有大批阿富汗人湧至，有人甚至爬上登機橋希望可以登機離開。喀布爾機場管理局指，已取消所有商業航班，呼籲民眾勿再湧往機場。

接管機場控制塔的美軍加快撤離行動，又設鐵絲網分隔民眾。另有片段見到多人攀上正行駛準備起飛的美軍軍機。美國官員稱，美軍曾向天鳴槍示警。外電引述消息指，有人在混亂期間死亡，未知是中槍、抑或人踩人致死。

不少人聚集在機場跑道，德國外交部指令撤離飛機無法起飛。除了德國外，英國、荷蘭、新西蘭、卡塔爾、阿聯酋，以至俄羅斯等，先後宣布將撤走大使館外交人員或僑民，多國又將大使館遷移到機場。

塔利班武裝進駐喀布爾的第二日在市內設檢查站，又宣布回收槍等武器，指現時已安全不需武器自衛。在總統府外的阿富汗國旗已經落下。

塔利班武裝分子前一日佔據總統府。塔利班政治辦公室表示，戰爭已經結束，正開會商討成立新政府，承諾確保民眾和外國使館安全，尊重女性權利，又說不希望受到國際社會孤立，準備好透過對話解決對方的關注，相信外國軍隊不會重複犯錯。

身處多哈的塔利班談判代表說，組織將於未來數天開會，成立開放、包容的伊斯蘭政府。有塔利班高級成員向路透社透露，計劃待所有外國駐兵離開才籌組政府，已經警告武裝分子不要嚇驚平民，維持市面正常活動。

獲美國撐腰20年的阿富汗文人政府一日瓦解，與總統加尼突然離國的消息傳開有關。出走的加尼於社交網站發文，解釋離開國家是要避免流血衝突，形容決定艱難。原本美軍駐守、全國最大的巴格拉姆空軍基地，亦落入塔利班控制。

美國國務卿布林肯承認阿富汗失守速度比預計快，但如以為美國留守就可以維持現狀這種想法是錯誤的。國家安全顧文沙利文則歸咎阿富汗政府軍缺乏戰鬥意志，重申美國無理由繼續涉足阿富汗的內部衝突。身為三軍總司令的總統拜登在大衛營聽取匯報，據報他會在數天內對阿富汗局勢表態及向公眾交代。

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