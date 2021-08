阿富汗有人爬上美軍撤僑班機欲逃亡 混亂中7人亡

【有線新聞】

阿富汗局勢劇變,塔利班進佔首都喀布爾,說戰爭已經結束,會著手籌組新政府。大批阿富汗人湧至機場逃亡,外電報道至少7人在混亂中身亡,美國暫停撤離航班起飛,先疏散聚集的人。

在喀布爾機場連續第二日有大批阿富汗人湧至,有人甚至爬上登機橋希望可以登機離開。喀布爾機場管理局指,已取消所有商業航班,呼籲民眾勿再湧往機場。

接管機場控制塔的美軍加快撤離行動,又設鐵絲網分隔民眾。另有片段見到多人攀上正行駛準備起飛的美軍軍機。美國官員稱,美軍曾向天鳴槍示警。外電引述消息指,有人在混亂期間死亡,未知是中槍、抑或人踩人致死。

不少人聚集在機場跑道,德國外交部指令撤離飛機無法起飛。除了德國外,英國、荷蘭、新西蘭、卡塔爾、阿聯酋,以至俄羅斯等,先後宣布將撤走大使館外交人員或僑民,多國又將大使館遷移到機場。

塔利班武裝進駐喀布爾的第二日在市內設檢查站,又宣布回收槍等武器,指現時已安全不需武器自衛。在總統府外的阿富汗國旗已經落下。

塔利班武裝分子前一日佔據總統府。塔利班政治辦公室表示,戰爭已經結束,正開會商討成立新政府,承諾確保民眾和外國使館安全,尊重女性權利,又說不希望受到國際社會孤立,準備好透過對話解決對方的關注,相信外國軍隊不會重複犯錯。

身處多哈的塔利班談判代表說,組織將於未來數天開會,成立開放、包容的伊斯蘭政府。有塔利班高級成員向路透社透露,計劃待所有外國駐兵離開才籌組政府,已經警告武裝分子不要嚇驚平民,維持市面正常活動。

獲美國撐腰20年的阿富汗文人政府一日瓦解,與總統加尼突然離國的消息傳開有關。出走的加尼於社交網站發文,解釋離開國家是要避免流血衝突,形容決定艱難。原本美軍駐守、全國最大的巴格拉姆空軍基地,亦落入塔利班控制。

美國國務卿布林肯承認阿富汗失守速度比預計快,但如以為美國留守就可以維持現狀這種想法是錯誤的。國家安全顧文沙利文則歸咎阿富汗政府軍缺乏戰鬥意志,重申美國無理由繼續涉足阿富汗的內部衝突。身為三軍總司令的總統拜登在大衛營聽取匯報,據報他會在數天內對阿富汗局勢表態及向公眾交代。

