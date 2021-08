美國新症比例升至全球最高 專家憂升幅持續

【KTSF】

疫情再次升溫,美國的新增確診個案比例是全球最高,過去半個月,美國的新增個案比伊朗及印度加起來還要高出三倍,衛生專家就擔心這個升幅會一直持續。

美國仍然未能有效控制到新冠病毒,有學者指出,Delta變種病毒令疫情急速惡化,是這一波爆發的關鍵。

根據Johns Hopkins大學的數據顯示,美國8月分至今,新增超過150萬宗新症。

有衛生專家表示,有些人當初估計,美國將於冬季迎來新一波爆發,但實在在夏天就出現,這段時間原本應該是疫情緩和的時候。

全美8個州分,阿拉巴馬、阿肯色州、佛羅里達、喬治亞州、路易斯安那、密西西比、內華達州及德州,總共佔美國大約24%的人口,但在入院人數方面,51%的人都是來自這些州分。

德州達拉斯縣官員表示,縣內的兒童深切治療部床位已經爆滿,如果孩子有心臟病,或者其他嚴重疾病,需要入住深切治療部,當地已經沒有床位,很可能要等到有其他孩子病逝才有空缺。

然而,美國亦正等待專為12歲以下兒童而設的疫苗。

有衛生專家指,兒童成為了疫情下的犧牲品,因為他們的家長決定不接種疫苗,很多時候,兒童染疫,正正是被未接種疫苗的家長所傳染。

以州分計算,確診率最高的是路易斯安那州,佛羅里達排第二,上星期五,佛羅里達州公布過去一星期新增超過15萬1千宗確診,以七天累計個案來計算,創下疫情以來的新高。

