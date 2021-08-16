塔利班進佔阿富汗首都稱戰爭已結束 英美加歐加緊撤僑

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阿富汗局勢劇變。塔利班進佔首都喀布爾，說戰爭已經結束，正籌組新政府。總統加尼已經離開阿富汗。美國正匆忙撤走外交人員，同時增兵到當地協助撤僑。大批阿富汗人湧至機場逃亡，美軍向天鳴槍示警，阻止當地人湧上用作撤離外國人的軍機。喀布爾機場管理局指已取消所有商業航班，呼籲民眾勿再湧往機場。

阿富汗首都喀布爾機場，混亂情況持續至早上。大批希望逃離塔利班政權的當地人，湧至停機坪。於前一晚更不時傳出槍聲，幾乎出現人踩人。機場一度暫停所有商業航班。美軍之後接管機場控制塔，正用軍機撤走美國的外交人員和僑民、以及曾協助美軍而獲批簽證的阿富汗人；又會增派軍力至6000人到當地，加快撤離行動。多國將大使館遷移到機場。美國、英國、德國、法國的大使留守，協助撤走僑民。

塔利班武裝進入首都喀布爾，佔據總統府，收起原有阿富汗國旗。塔利班政治辦公室表示，戰爭已經結束，正開會商討成立新政府，承諾確保民眾和外國使館安全，尊重女性權利；又說不希望受到國際社會孤立，準備好透過對話解決對方的關注，相信外國軍隊不會重複犯錯。

身處多哈的塔利班談判代表說，組織將於未來數天開會，成立開放、包容的伊斯蘭政府。有塔利班高級成員向路透社透露，計劃待所有外國駐兵離開才籌組政府，已經警告武裝分子不要嚇驚平民，維持市面正常活動。

前總統卡爾扎伊等多個阿富汗領袖組成聯合委員會，將與塔利班開會，商討和平移交權力，避免混亂。但據報喀布爾出現零星搶掠。

獲美國撐腰20年的阿富汗文人政府一日瓦解，與總統加尼突然離國的消息傳開有關。出走的加尼於社交網站發文，解釋離開國家是要避免流血衝突，形容決定艱難。據報他到鄰國塔吉克，亦有報道指他身在烏茲別克，有多名閣員同行。

原本美軍駐守、全國最大的巴格拉姆空軍基地，亦落入塔利班控制。美國國務卿布林肯承認，阿富汗失守速度比預計快，但稱以為美國留守就可以維持現狀的想法錯誤。

布林肯說：「讓我們向後退一步，這明顯不是西貢。我們正確保我方人員安全，現正遷移大使館到機場。因此總統拜登宣布派兵，確保我們維持外交運作，以安全有序的方式進行。」

身為三軍總司令的總統拜登，在大衛營聽取匯報。據報他會在數天後，才就阿富汗局勢公開表態。