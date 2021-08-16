紐森在舊金山展開「Vote No」競選運動 呼籲選民對罷免州長投No

【KTSF 關鍵報導】

加州州長紐森周五在舊金山（三藩市）開始了他的「Vote No」競選運動，他呼籲加州選民在罷免州長的選項上投No。

紐森周五還用他的共和黨競爭對手Larry Elder和前總統特朗普做比較。

紐森說：「他比特朗普還偏右，比特朗普還右，這就是這次選舉的意義所在，不要以為，你不會通過這個角色造成傷害。」

多名民主黨人周五到場以表示對紐森的支持，他們強調，選民的參與對這次競選至關重要。

舊金山市長布里德說：「我們團結一致支持州長，以及他的傑出工作，他領導我們，度過了全球病毒大流行。」

州長在白宮也有支持者，總統拜登在推特上帖文表示對紐森的支持，拜登表示，加州人應該在9月14日投否決票，他同時也讚賞了紐森在應對新冠肺炎大流行，以及恢復經濟方面所做的工作。

罷免紐森的投票定於9月14日進行，選票將會寄到每一位加州選民的地址，也許您已經收到了，選民登記的截止日期為8月30日。

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