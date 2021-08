紐森在舊金山展開「Vote No」競選運動 呼籲選民對罷免州長投No

【KTSF 關鍵報導】

加州州長紐森周五在舊金山(三藩市)開始了他的「Vote No」競選運動,他呼籲加州選民在罷免州長的選項上投No。

紐森周五還用他的共和黨競爭對手Larry Elder和前總統特朗普做比較。

紐森說:「他比特朗普還偏右,比特朗普還右,這就是這次選舉的意義所在,不要以為,你不會通過這個角色造成傷害。」

多名民主黨人周五到場以表示對紐森的支持,他們強調,選民的參與對這次競選至關重要。

舊金山市長布里德說:「我們團結一致支持州長,以及他的傑出工作,他領導我們,度過了全球病毒大流行。」

州長在白宮也有支持者,總統拜登在推特上帖文表示對紐森的支持,拜登表示,加州人應該在9月14日投否決票,他同時也讚賞了紐森在應對新冠肺炎大流行,以及恢復經濟方面所做的工作。

罷免紐森的投票定於9月14日進行,選票將會寄到每一位加州選民的地址,也許您已經收到了,選民登記的截止日期為8月30日。

