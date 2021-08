共和黨保守派加州州長候選人Larry Elder談政綱（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

共和黨籍保守派加州州長候選人Larry Elder周五舉行記者會,討論罪案、反亞裔暴力,以及種族偏見問題,他表態反對削減警察經費,並宣布如果當選州長,將停止口罩令和疫苗令。

9月14日罷免州長選舉的選票已經寄出,選票第一個問題是,是否罷免現任州長紐森,如果選是,接下來要回答第二個問題,選出接替的州長人選,選票上共有46個候選人,每位候選人都絞盡腦汁,希望脫穎而出。

69歲的非洲裔共和黨籍保守派人士Larry Elder,在上個月底柏克萊加大所做的民調中,是數十位候選人中的領先者。

Elder說:「我將來當上州長,想做的眾多事情之一,就是要宣布進入無家可歸者危機,並且鬆綁私人產業建造低成本住房,許多的建案因為訴訟而停止,很多發展商甚至不敢興建,因為害怕有訴訟,我當家的話就要改變這種態度。」

來自洛杉磯的Elder是保守派電台節目主持人、律師以及紀錄片製作人,除了關注加州的無家可歸問題,他還談到對於罪案、住房危機,以及生活水平昂貴等問題發表看法,對於亞裔關切的公共安全問題,他明確表態要打擊犯罪,也反對削減警察經費。

Elder說:「政府首要責任就是保護人民和產業,而且削減警察經費運動,已經打擊警方士氣。」

他並且宣布,如果當選州長將中止州府的口罩和疫苗令。

Elder說:「當我成為州長,假設屆時還有口罩令,以及全加州的疫苗令他們都會被中止。」

在當前印度Delta變種病毒迅速傳播之際,這個宣布相信會令不少亞裔社區人士擔憂,Elder說自己已經接種過疫苗,但他認為政府不應該剝奪人民選擇的自由,告訴人民該怎麼做。

Elder說:「但是私人公司想要求人們戴口罩以及接種疫苗,那是完全不同的兩回事,但在州的層級,我將不會要求任何類型的政府員工要戴口罩,也不會要求政府員工接種疫苗,我認為那是侵犯自由,Thomas Jefferson曾說,用公共安全交換自由是錯的,我相信他所說得對。」

在其他亞裔社區關注的問題方面,他表示反對推動平權法的加州16號提案,在教育上,他支持擇優制度,認為舊金山Lowell高中招生,應該恢復為以成績做決定。

