共和黨保守派加州州長候選人Larry Elder談政綱（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

共和黨籍保守派加州州長候選人Larry Elder周五舉行記者會，討論罪案、反亞裔暴力，以及種族偏見問題，他表態反對削減警察經費，並宣布如果當選州長，將停止口罩令和疫苗令。

9月14日罷免州長選舉的選票已經寄出，選票第一個問題是，是否罷免現任州長紐森，如果選是，接下來要回答第二個問題，選出接替的州長人選，選票上共有46個候選人，每位候選人都絞盡腦汁，希望脫穎而出。

69歲的非洲裔共和黨籍保守派人士Larry Elder，在上個月底柏克萊加大所做的民調中，是數十位候選人中的領先者。

Elder說：「我將來當上州長，想做的眾多事情之一，就是要宣布進入無家可歸者危機，並且鬆綁私人產業建造低成本住房，許多的建案因為訴訟而停止，很多發展商甚至不敢興建，因為害怕有訴訟，我當家的話就要改變這種態度。」

來自洛杉磯的Elder是保守派電台節目主持人、律師以及紀錄片製作人，除了關注加州的無家可歸問題，他還談到對於罪案、住房危機，以及生活水平昂貴等問題發表看法，對於亞裔關切的公共安全問題，他明確表態要打擊犯罪，也反對削減警察經費。

Elder說：「政府首要責任就是保護人民和產業，而且削減警察經費運動，已經打擊警方士氣。」

他並且宣布，如果當選州長將中止州府的口罩和疫苗令。

Elder說：「當我成為州長，假設屆時還有口罩令，以及全加州的疫苗令他們都會被中止。」

在當前印度Delta變種病毒迅速傳播之際，這個宣布相信會令不少亞裔社區人士擔憂，Elder說自己已經接種過疫苗，但他認為政府不應該剝奪人民選擇的自由，告訴人民該怎麼做。

Elder說：「但是私人公司想要求人們戴口罩以及接種疫苗，那是完全不同的兩回事，但在州的層級，我將不會要求任何類型的政府員工要戴口罩，也不會要求政府員工接種疫苗，我認為那是侵犯自由，Thomas Jefferson曾說，用公共安全交換自由是錯的，我相信他所說得對。」

在其他亞裔社區關注的問題方面，他表示反對推動平權法的加州16號提案，在教育上，他支持擇優制度，認為舊金山Lowell高中招生，應該恢復為以成績做決定。

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