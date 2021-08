周五起美法等15國納高風險地區 僅限打齊針港人回港

【有線新聞】

香港特區政府星期五起將美國、法國等15個國家列作高風險地區,在這些地區已打針的本港居民才可以登機回港。衞生防護中心轄下科學委員會建議,來自中低風險地區的人士不論是否有抗體,統一酒店檢疫14日。

最新由中風險地區提升至高風險的涉及15個國家,包括美國、法國、瑞士、西班牙、孟加拉、馬來西亞、泰國等,星期五起,當局只會容許這些地方已打齊兩針的本港居民登機,抵港後必須到檢疫酒店檢疫21日,其間要接受多次檢測。

澳洲則會由低風險地區提升至中風險,在當地所有的香港居民及已打針的非香港居民可以繼續登機,沒有打針要酒店檢疫21日,已打針就14天,驗到有抗體可以再縮短至7日。

不過衞生防護中心轄下兩個科學委員會審視數據,建議無論有無抗體,中低風險都應一律檢疫14日。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌說:「如果只看首7天的酒店檢疫,你會走漏12%(確診個案),14天內就只會找到92.5%確診個案,不要理它有無變種,總之是輸入個案,仍然有7.5%機會在14天之後(發現),所以7天監測做多數次測試,你是有機會將他捉回來。至於A組(高風險)地區輸入的個案,無論他打針與否都要在酒店檢疫21天,所以流失機會應會減至最低。」

衞生防護中心就表示與酒店業商討接收容量後,會盡快推行科學委員會的建議。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。