周五起美法等15國納高風險地區 僅限打齊針港人回港

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香港特區政府星期五起將美國、法國等15個國家列作高風險地區，在這些地區已打針的本港居民才可以登機回港。衞生防護中心轄下科學委員會建議，來自中低風險地區的人士不論是否有抗體，統一酒店檢疫14日。

最新由中風險地區提升至高風險的涉及15個國家，包括美國、法國、瑞士、西班牙、孟加拉、馬來西亞、泰國等，星期五起，當局只會容許這些地方已打齊兩針的本港居民登機，抵港後必須到檢疫酒店檢疫21日，其間要接受多次檢測。

澳洲則會由低風險地區提升至中風險，在當地所有的香港居民及已打針的非香港居民可以繼續登機，沒有打針要酒店檢疫21日，已打針就14天，驗到有抗體可以再縮短至7日。

不過衞生防護中心轄下兩個科學委員會審視數據，建議無論有無抗體，中低風險都應一律檢疫14日。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌說：「如果只看首7天的酒店檢疫，你會走漏12%（確診個案），14天內就只會找到92.5%確診個案，不要理它有無變種，總之是輸入個案，仍然有7.5%機會在14天之後（發現），所以7天監測做多數次測試，你是有機會將他捉回來。至於A組（高風險）地區輸入的個案，無論他打針與否都要在酒店檢疫21天，所以流失機會應會減至最低。」

衞生防護中心就表示與酒店業商討接收容量後，會盡快推行科學委員會的建議。

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