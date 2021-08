海地地震增至逾千人亡 基建損毁、食物藥物短缺

【有線新聞】

海地7.2級大地震增至近1,300人死亡,至少5,700人傷,搜救工作沒大進展,預料死傷人數仍會上升。

在重災區小鎮萊凱,當局動用大型機械爭取在黃金72小時內救出被困的人,但暫時找到的只是更多遺體。當局表示因電話網路故障,偏遠地區未能通報災情,預計死傷人數會繼續攀升。

當地醫院擠滿傷者,醫療設備短缺下,加上逾萬房屋損毀,不少人只能在戶外鋪上床褥渡過地震後的夜晚。當地地區道路損毀嚴重,只能使用空投或小艇運送醫療物資及人員到災區。

美國及墨西哥都派出救援隊伍或救災物資到當地,但未必能解決燃眉之急。救援工作困難重重,當局希望可以趕及在下周風暴來臨前,派更多醫護到重災區。

海地上月經歷總統遇刺,政局仍然動盪,加上本身嚴峻的疫情及幫派搶掠問題,再經歷大地震。當地政府正與南部幫派商討,希望他們能夠停止圍堵公路,讓國際救援隊伍循僅餘的陸路途徑送物資到當地。

