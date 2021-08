美國海關檢獲數千偽造疫苗接種卡 全來自中國

【KTSF】

美國海關及邊境保護局在南部的孟菲斯市檢獲數以千計偽造的疫苗接種卡,當局表示,這些假的接種卡來自中國,準備經孟菲斯運送到全美多個城市。

美國海關及邊境保護局代表Matthew Dyman表示,過去一星期,警員在晚上都會截獲這些裝滿偽造疫苗接種卡的包裹,經過孟菲斯市運送到全美不同地方。

Dyman指,這些假的接種卡通常一包20張、50張,甚至是100張。

這些包裹包裝上形容裡面的貨物是「Paper card paper」,「紙的卡紙」,由於一晚收到15個一樣的包裹,因而引起執法人員的注意,打開包裝後,就發現裡面有很多品質差劣的疫苗接種卡,上面亦印有聯邦疾控中心(CDC)的標誌。

Dyman表示,卡上有錯字,未完成的英文字,連卡後的西班牙語版本亦有串錯字的情況。

當局指出,這些接種卡從中國深圳寄出,不過相信包裹上發貨人的地址是虛假的。

調查員指出,他們知道這些接種卡到達美國後的最終目的地,主要是寄到民宅及商店。

CDC警告,隨著越來越多雇主及大學要求大家接種疫苗,同時亦有很多餐廳要求在店內堂食的顧客出現接種證明,全美相繼出現很多假的針卡。

Dyman指,不清楚民眾從哪裡購買到假的針卡,有一些就突然出現在互聯網上。

Shelby縣衛生局沒有就撿獲這些假針卡發聲明,但就提醒可以經過州府的網站去求證疫苗接種紀錄的真偽。

當局指,如果大家不想接種疫苗,就不要接種,千萬不要做虛假證明,這樣對你身邊的人來說很危險。

聯邦調查局(FBI)指,出售或購買偽造的疫苗接種卡都屬於違法,一經定罪,最高刑罰可判監5年及罰款。

