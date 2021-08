【KTSF 馮政浩報導】

免疫力較差人士由周六起,可以預約到CVS藥房接種第三劑的新型肺炎疫苗。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)和疾控中心(CDC)本周為一些免疫系統受影響人士開綠燈,可以多打一劑新冠疫苗。

藥房連鎖店CVS就宣布由星期六開始,這些免疫力較弱的民眾,可以去他們的藥房打Pfizer或Moderna的第三針。

CVS表示,要在他們的網站CVS.com安排時間。

CVS發言人指出,接種者在登記時,要提供免疫系統受影響的清楚證明,以及要在什麼時段打第三針。

