Contra Costa縣府規定前線救援人員需接種疫苗惹反對聲音

東灣Contra Costa縣政府規定消防員和執法人員等前線救援人員,必須接種完整疫苗,但是有消防員就不滿縣府的決定。

Contra Costa縣府基於最近新型肺炎確診個案上升了三成,因染疫住院的人數比上個月高出四倍,而且八成幾的病人都無打針,為了保護前線救援人員,宣佈由9月17號起,所有執法人員、消防員、救護員等前線救援人員需要打齊針,否則要最少每星期都做一次病毒檢測。

但是消防員工會主席Vincent Wells反對縣府強制實施疫苗令的做法,他表示,雖然很支持和鼓勵消防員去接種疫苗,而且有舉行講座教育疫苗的重要性,不過同時他希望由消防員自己去做決定究竟打不打針,該工會代表灣區7個縣,包括Napa縣的消防員。

有Contra Costa縣消防局副局長Chris Bachman又指,現時已經進行每星期為消防員進行病毒檢測,他又表示,上星期有幾名消防員確診或有病徵。

舊金山(三藩市)消防局分局局長Sherman Tillman都表示,他們並非反疫苗,他們很支持疫苗,而是反對強制逼人打針,認為每個人有權為他自己和家人做決定。

