拜登警告塔利班勿干擾美國撤離行動 斥阿富汗政府沒承擔

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統周一警告泰利班，切勿干擾美國的撤離行動，否則美國在必要時會動用巨大武力，他也強調，美軍撤出阿富汗是正確，並且指責阿富汗政府沒有承擔，不願意為自己國家作戰。

拜登周一指出，美軍目前在阿富汗的行動規模有限，時間不長，主要目的是將美國與盟國的人員盡快安全撤出。

拜登說：「美軍部隊在這次行動中表現專業有效，一如既往，但任務不無風險，我們執行撤離行動之際，已經明告泰利班，若攻擊我們人員或阻擾我們的行動，美國將快速有力應對，我們將捍衛我們的人，用特強武力於必要時。」

拜登也承認，阿富汗政府倒台以及泰利班重奪阿富汗政權，來得比美國政府預期的快，但他強調，美國結束20年來的阿富汗戰爭是正確的決定，因為他認為美國在阿富汗的任務，從未想過是幫助阿富汗建立國家，他又指責阿富汗政府要對今次的倒台負上責任。

拜登又說，美國在阿富汗的國家利益，純粹是要防止恐怖襲擊在美國本土發生，而美國的任務已經達到。

對於有批評指，他決定單方面從阿富汗撤軍，是導致阿富汗局勢劇變的主要原因之一，拜登反而指責其他因素導致今天的危機發生，例如阿富汗政府的武裝部隊對泰利班的閃電攻擊沒有作出抵抗，拜登也指責阿富汗的領袖對自己的國家沒有承擔，他們放棄國家，總統加尼更加出走他國。

拜登說：「我不會重複過去犯的錯誤，錯在無限期陷入衝突中戰鬥，這不是美國國家利益，加強捲入外國的內戰，企圖重新改造一個國家，透過美軍無限期軍事部署，這些錯誤我們不能繼續重複。」

拜登又透露，他曾經在今年夏天與阿富汗總統和其他領袖坦承對話，談論關於美軍撤走之後，阿富汗應該如何準備去應對內戰，阿富汗領袖應該團結一致，推行民主以及如何清理政府的貪腐等，以便令政府為人民服務，但他們不理會美國的建議。

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