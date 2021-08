拜登警告塔利班勿干擾美國撤離行動 斥阿富汗政府沒承擔

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統周一警告泰利班,切勿干擾美國的撤離行動,否則美國在必要時會動用巨大武力,他也強調,美軍撤出阿富汗是正確,並且指責阿富汗政府沒有承擔,不願意為自己國家作戰。

拜登周一指出,美軍目前在阿富汗的行動規模有限,時間不長,主要目的是將美國與盟國的人員盡快安全撤出。

拜登說:「美軍部隊在這次行動中表現專業有效,一如既往,但任務不無風險,我們執行撤離行動之際,已經明告泰利班,若攻擊我們人員或阻擾我們的行動,美國將快速有力應對,我們將捍衛我們的人,用特強武力於必要時。」

拜登也承認,阿富汗政府倒台以及泰利班重奪阿富汗政權,來得比美國政府預期的快,但他強調,美國結束20年來的阿富汗戰爭是正確的決定,因為他認為美國在阿富汗的任務,從未想過是幫助阿富汗建立國家,他又指責阿富汗政府要對今次的倒台負上責任。

拜登又說,美國在阿富汗的國家利益,純粹是要防止恐怖襲擊在美國本土發生,而美國的任務已經達到。

對於有批評指,他決定單方面從阿富汗撤軍,是導致阿富汗局勢劇變的主要原因之一,拜登反而指責其他因素導致今天的危機發生,例如阿富汗政府的武裝部隊對泰利班的閃電攻擊沒有作出抵抗,拜登也指責阿富汗的領袖對自己的國家沒有承擔,他們放棄國家,總統加尼更加出走他國。

拜登說:「我不會重複過去犯的錯誤,錯在無限期陷入衝突中戰鬥,這不是美國國家利益,加強捲入外國的內戰,企圖重新改造一個國家,透過美軍無限期軍事部署,這些錯誤我們不能繼續重複。」

拜登又透露,他曾經在今年夏天與阿富汗總統和其他領袖坦承對話,談論關於美軍撤走之後,阿富汗應該如何準備去應對內戰,阿富汗領袖應該團結一致,推行民主以及如何清理政府的貪腐等,以便令政府為人民服務,但他們不理會美國的建議。

