東灣有校區開學數天出現學生確診 估計非校內感染

灣區大部份學校已經或者即將在這兩星期開學,東灣有校區開了學幾日後,就出現有學生確診個案,不過校區相信他們並非在校內感染。

東灣Orinda聯合校區開學三日後,有學生出現確診個案,校委會主席表示,大部份學生都是在開學之前於校外受感染,並非在校園內感染,所有跟確診學生接觸過的同學已經去做檢測,校區打算統計和公佈確診數字。

東灣San Ramon聯合校區開了學一個星期,在其中4間學校,有7名學生出現確診個案,校區也表示,他們並非在校內感染,確診的學生必須在家隔離十日,直至無病徵,至於密切接觸者視乎有無接種疫苗,如果已打齊針無病徵可以繼續上學。

另一方面,北加州Sacramento地區的Placer縣,有50名學生以醫療理由,申請豁免上學戴口罩,而且其中八成的學生,都是由同一名醫生批准豁免許可。

該名醫生表示,他很小心審視每個學生情況,才批出合適的許可,不過有家長都很擔心,這班學生會影響到其他同學,尤其是免疫力比較差的孩子,又指出戴口罩只是一個很小的舉動,就可以去保護一些比較弱小的同學。

