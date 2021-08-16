灣區人口增長主要來自拉美裔和亞裔社區（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據人口普查局發布的新一輪數據，灣區的人口增長主要來自拉美裔和亞裔社區，其中Santa Clara縣出現最大增幅，目前該縣近四成人口是亞裔。

在2020年，白人人口佔全國人口的57.8%，是有記錄以來的最低百分比，但還是最大的族裔，而在加州，最大的族裔是拉美裔，目前已經佔加州人口的39.4%，亞裔則佔15.1%，是繼夏威夷之後，亞裔佔最大人口比例的州，亞裔人口達到600萬。

全國人口上升7.4%的同時，也有更多的人自認為屬於多過一個族裔，每十人就有一人。

灣區所有的縣都出現人口增長，亞裔人口方面，Santa Clara縣出現最大增幅，從2010年的31.7%，上升到去年的39%，也就是說Santa Clara縣的人口，近四成是亞裔，另外出現較大亞裔人口增幅的是Alameda縣和San Mateo縣。

而Santa Clara縣和Alameda縣也是全國在夏威夷州以外，亞裔人口是全縣人口最大比例的地方。

有學者認為，灣區亞裔人口的強勁增長，主要原因是這區域的教育系統和有較多的科技專業。

另外，Alameda縣和Contra Costa縣也出現灣區最大的人口增幅，各縣達到約11%，顯示有更多人搬離生活費用偏高的舊金山和聖荷西。

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