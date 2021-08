灣區人口增長主要來自拉美裔和亞裔社區（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據人口普查局發布的新一輪數據,灣區的人口增長主要來自拉美裔和亞裔社區,其中Santa Clara縣出現最大增幅,目前該縣近四成人口是亞裔。

在2020年,白人人口佔全國人口的57.8%,是有記錄以來的最低百分比,但還是最大的族裔,而在加州,最大的族裔是拉美裔,目前已經佔加州人口的39.4%,亞裔則佔15.1%,是繼夏威夷之後,亞裔佔最大人口比例的州,亞裔人口達到600萬。

全國人口上升7.4%的同時,也有更多的人自認為屬於多過一個族裔,每十人就有一人。

灣區所有的縣都出現人口增長,亞裔人口方面,Santa Clara縣出現最大增幅,從2010年的31.7%,上升到去年的39%,也就是說Santa Clara縣的人口,近四成是亞裔,另外出現較大亞裔人口增幅的是Alameda縣和San Mateo縣。

而Santa Clara縣和Alameda縣也是全國在夏威夷州以外,亞裔人口是全縣人口最大比例的地方。

有學者認為,灣區亞裔人口的強勁增長,主要原因是這區域的教育系統和有較多的科技專業。

另外,Alameda縣和Contra Costa縣也出現灣區最大的人口增幅,各縣達到約11%,顯示有更多人搬離生活費用偏高的舊金山和聖荷西。

