【有線新聞】

阿里巴巴女員工懷疑被上司性侵事件,內地公安調查後指沒有證據證明事主曾被強姦。

上月底杭州阿里巴巴一名女員工聲稱被迫出席應酬飯局,飲醉酒後被客戶性侵,並於事後發現用過的避孕套。

濟南市公安局扣留兩名男子,指他們涉嫌犯強迫猥褻罪,但公安的通報未有提及找到用過的避孕套,而是指疑犯在網上訂購後翌日早上才送到,結果疑犯取走丟棄,又指沒有證據證明當晚發生強姦,閉路電視片段證實飯局期間沒有人被迫飲酒,兩名疑犯有強制猥褻女事主。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。