塔利班攻佔阿富汗 當地人憂極權重現失自由

【有線新聞】

塔利班在1990年代中,以極端管治模式在阿富汗執政近5年,這次進駐首都後承諾會與時並進,但當地人仍憂慮在塔利班統治下會失去自由。

在首都喀布爾街頭,有人將牆身原本印有女模特兒穿上婚紗照片塗上白色油漆,相信是擔心觸犯塔利班奉行的伊斯蘭律法。

如此惶恐,是因為過往在塔利班治下出現過不少極權治國情境。塔利班在2001年炸毀有逾千年歷史的巴米揚大佛,理由是大佛不符合伊斯蘭教教義。而女性在塔利班政權影響力下,社會地位極低,有婦女因不滿遭夫家虐待,逃跑不成功後被丈夫割去鼻和耳朵以示懲罰。當地人擔心這些「噩夢」會重現。

在伊斯蘭教律法下,男人必須留鬍鬚,女人必須穿蒙面罩袍,禁止電視、音樂和電影等娛樂,10歲或以上的女孩則不得上學。雖然塔利班表明會「與時並進」、尊重女性,教育部門地方官員亦表明男孩和女孩可以上學,且沒有年齡限制,但當地依然人心惶惶。

當地居民說:「最近人們的生活變得艱難,擔心塔利班以前和現在對待我們的方式有點不同。(問題是你能相信他們對你很好嗎?)嗯,我們只想要和平。」

住在喀布爾、見證塔利班入城的前阿富汗駐聯合國青年代表、22歲的胡拉姆則表示,她這一代人感受到焦慮、恐懼和希望破滅,根本不知兩個月後能否大學畢業,眼見美國使館人員撤走,覺得被背叛。

有同一感受的還有曾與美國傳媒合作的阿富汗記者,說若知道美軍駐守阿富汗只是短暫承諾,他根本不會冒性命危險留在國內,批評美國沒有想過這做等同放棄數千人性命。亦有阿富汗女記者在兵臨城下時,哭着向同事發送語音信息說有持槍的人來敲門,但根本不知這刻該打電話給警察,還是向塔利班求助。

