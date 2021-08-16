阿富汗政府及軍隊管理不善 精良裝備付諸東流

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美國過去20年在阿富汗一共投放超過800億美元購置裝備及訓練官兵，為何政府軍面對塔利班仍然不堪一擊？

阿富汗各省會不戰而降，中門大開、讓塔利班進駐的畫面近日越來越常見。美軍駐守阿富汗20年，投放最少800億美元，購入直升機、坦克車等，這批裝備亦被塔利班囊括。

根據官方紀錄，阿富汗安全部隊共有30萬人，包括陸軍、空軍及警察，但地方政府為了資助虛報人數，情況非常普遍。美軍人員說阿富汗實際有多少兵力可能連政府都不清楚，人數不足，質素亦未能彌補。

據報新兵當中約80%是文盲，美國和北約派駐當地的人員經常要教新兵識字及急救常識。而且不少人參軍，只是為了盜取燃油和裝備變賣，政府視而不見，導致軍紀渙散、不得民心。

政府領導力亦備受質疑，軍隊在坎大哈前線頑抗時，要求增加軍備補給，結果收到一箱馬鈴薯，第二大城市最終落入塔利班控制。

政府軍節節敗退，軍方良策欠奉，只有不停調動僅有的精銳部隊，到各地作戰，但舟車勞頓下，士氣、狀態均打折扣，面對塔利班仍然無還擊之力。

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