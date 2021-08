阿富汗政府及軍隊管理不善 精良裝備付諸東流

【有線新聞】

美國過去20年在阿富汗一共投放超過800億美元購置裝備及訓練官兵,為何政府軍面對塔利班仍然不堪一擊?

阿富汗各省會不戰而降,中門大開、讓塔利班進駐的畫面近日越來越常見。美軍駐守阿富汗20年,投放最少800億美元,購入直升機、坦克車等,這批裝備亦被塔利班囊括。

根據官方紀錄,阿富汗安全部隊共有30萬人,包括陸軍、空軍及警察,但地方政府為了資助虛報人數,情況非常普遍。美軍人員說阿富汗實際有多少兵力可能連政府都不清楚,人數不足,質素亦未能彌補。

據報新兵當中約80%是文盲,美國和北約派駐當地的人員經常要教新兵識字及急救常識。而且不少人參軍,只是為了盜取燃油和裝備變賣,政府視而不見,導致軍紀渙散、不得民心。

政府領導力亦備受質疑,軍隊在坎大哈前線頑抗時,要求增加軍備補給,結果收到一箱馬鈴薯,第二大城市最終落入塔利班控制。

政府軍節節敗退,軍方良策欠奉,只有不停調動僅有的精銳部隊,到各地作戰,但舟車勞頓下,士氣、狀態均打折扣,面對塔利班仍然無還擊之力。

