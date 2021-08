影評：《靈魂心聲 》看美國靈魂歌后傳奇一生

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國靈魂歌后Aretha Franklin,燦爛的一生拍成電影。

Aretha Franklin 歌唱的天份,自小被牧師父親發現,在家庭聚會獻唱娛樂大家。成長過程中,父親為她找到當簽約歌手的機會。但是基於包裝和選曲上的問題,Aretha 嗓子出色卻無法成名。正好搭上她心儀的Ted White,也成為了她的經理人。這段婚姻雖然得不到家人的支持,卻也是Aretha 展翅飛翔的機會。Aretha 也有寫歌的才華,和身邊的音樂工作者,還有和她的一對姐妹,共創出一些人們熟悉的經典名曲。但是Aretha 的私生活方面,也面對許多困擾。從年幼喪母、被性侵產子、面對首任丈夫的家暴、還有自己的酗酒惡習。這都是靈魂歌后本身,願意在這部影片中揭露的。這部電影是Aretha 生前就開始策劃的。而飾演歌后的Jennifer Hudson,也是歌后親自挑選的。

這卻是導演Liesl Tommy 的處女作。她透露,在商談拍攝這部自傳時,最想要大家知道的是:這個有全世界最棒歌喉之一的女子,必須經歷艱苦才尋找到屬於自己的聲音。Liesl 說:“電影要觀眾看歌后本身,如何找到屬於自己的音樂和歌路,要成為什麼樣的一個藝術家。這始終是電影的座右銘。”

導演也希望觀眾能夠感受到她和主角Jennifer Hudson,對她們最喜歡的歌手的這份摯愛,並了解這重要的文化遺產。畢竟Aretha Franklin 確實改變了美國樂壇的走向。

而最令導演感到自豪的是,電影也展現了非洲裔女子突破人們刻板印象的性格。人們經常看到影視中,非洲裔女子剛強、幽默、帶時髦感,但是她也要展示她們脆弱、害臊、安靜和傷心的一面。

她對這些比較靜態的鏡頭非常保護。她確保Aretha 這人物可以細緻入微,讓大家可以看到故事中,從剛到柔廣大範圍的心態。

這部電影達到了一般自傳電影觀眾所期待的橋段。看到年幼展露天份、到成名過程的艱鉅、個人生活的起伏。而其中最突出的是一些歌后的創作過程,具體帶出歌后的才華和努力。

曾經同樣演出歌手,獲得奧斯卡影后的Jennifer Hudson 在塑造Aretha 形象時,成功展露種種心態、神情,令人印象深刻。跟著她的起起落落,不論對Aretha Franklin 認識多少,電影結束時,已經贏得觀眾的欽佩。

《靈魂心聲 Respect》讓新一代觀眾認識這位美國樂壇的重要人物。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.unitedartistsreleasing.com/movie-site/respect-2

