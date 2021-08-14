影評：《脫稿玩家》看電子遊戲中的背景人物進化取樂–年度最佳影片之一

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個電子遊戲中的背景人物，突然察覺到自己的生命，可以有更大的意義。

電子遊戲中，有玩家主導的人物，也有一些沒人能控制的一般背景人物。當紅遊戲Free City 裡頭，就有一個銀行職員Guy。每天的生活就只是買咖啡、步行到銀行上班、銀行被劫躲在櫃檯後面，千篇一律的生活。他也接受生活沒有比環境中，一些戴墨鏡的人精彩。而這些戴墨鏡的人，其實就是遊戲中的虛擬人物，讓玩家操控。一天，Guy被走過身邊的一個少女Molotov Girl 吸引，認為只有透過一副墨鏡，才能夠取得少女的注意。於是從銀行歹徒頭上搶走墨鏡，Guy 也從此進入另外一個世界。而在現實生活中，Molotov Girl 的玩家Millie，想要在遊戲中，找到自己和夥伴研發電子遊戲，被Free City 創辦人盜竊知識產權的證據。後來也在遊戲中得到Guy 的幫助。這場遊戲將取得什麼樣的結局？

關於電子遊戲的影片，經常顯得造作。但是拍慣喜劇的導演Shawn Levy 的指導下，精彩鏡頭不斷。而電影《Free Guy》卻從遊戲裡頭，這個不起眼的人物開始。在Ryan Reynolds 的逗趣且真誠的詮釋下，引發不絕的笑聲。劇中其他人物，如女主角 Jodie Comer 都有討好的表現，特別是Taika Waititi 飾演的電遊大亨尤其搞笑。電影在在遊戲和現實生活中，有完美的結合。更是探討人工智能的電影中，最真實並易懂的解釋，要觀眾滿載而歸。

《脫稿玩家 Free Guy》是好萊塢今年最原創的電影之一。獲得滿分五分的最佳評價，觀眾不該錯過。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.20thcenturystudios.com/movies/free-guy

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“Free Guy” Review: Innovative, imaginative, joyful and heartfelt fun. Why this AI comedy is one of the best films of the year

“Screening Room” reviews “Free Guy”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website： https://www.20thcenturystudios.com/movies/free-guy

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