影評：《脫稿玩家》看電子遊戲中的背景人物進化取樂–年度最佳影片之一

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個電子遊戲中的背景人物,突然察覺到自己的生命,可以有更大的意義。

電子遊戲中,有玩家主導的人物,也有一些沒人能控制的一般背景人物。當紅遊戲Free City 裡頭,就有一個銀行職員Guy。每天的生活就只是買咖啡、步行到銀行上班、銀行被劫躲在櫃檯後面,千篇一律的生活。他也接受生活沒有比環境中,一些戴墨鏡的人精彩。而這些戴墨鏡的人,其實就是遊戲中的虛擬人物,讓玩家操控。一天,Guy被走過身邊的一個少女Molotov Girl 吸引,認為只有透過一副墨鏡,才能夠取得少女的注意。於是從銀行歹徒頭上搶走墨鏡,Guy 也從此進入另外一個世界。而在現實生活中,Molotov Girl 的玩家Millie,想要在遊戲中,找到自己和夥伴研發電子遊戲,被Free City 創辦人盜竊知識產權的證據。後來也在遊戲中得到Guy 的幫助。這場遊戲將取得什麼樣的結局?

關於電子遊戲的影片,經常顯得造作。但是拍慣喜劇的導演Shawn Levy 的指導下,精彩鏡頭不斷。而電影《Free Guy》卻從遊戲裡頭,這個不起眼的人物開始。在Ryan Reynolds 的逗趣且真誠的詮釋下,引發不絕的笑聲。劇中其他人物,如女主角 Jodie Comer 都有討好的表現,特別是Taika Waititi 飾演的電遊大亨尤其搞笑。電影在在遊戲和現實生活中,有完美的結合。更是探討人工智能的電影中,最真實並易懂的解釋,要觀眾滿載而歸。

《脫稿玩家 Free Guy》是好萊塢今年最原創的電影之一。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.20thcenturystudios.com/movies/free-guy

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Free Guy” Review: Innovative, imaginative, joyful and heartfelt fun. Why this AI comedy is one of the best films of the year

“Screening Room” reviews “Free Guy”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.20thcenturystudios.com/movies/free-guy

Now in theatres