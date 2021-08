【KTSF】

美國西岸去年發生災難性山火,有最新研究發現,在山火後的幾個星期內,因為新型肺炎而病重,甚至死亡的人數都急升,相信是與山火煙霧中的懸浮粒子PM2.5有關。

哈佛大學研究人員估計,去年有接近2萬宗額外的新型肺炎感染個案,和750宗染疫死亡個案,是與3月到12月期間,在西部地區的山火煙霧有關。

不論是來自空氣污染,抑或是香煙的煙霧後,都會削弱肺內的白血球功能,這些懸浮粒子內的化學物,更可能會令肺部和氣管的細胞發炎。

在這兩種情況下,假如人體在曝露於空氣污染外,還要曝露於病毒,免疫反應可能會減慢,患者可能因此病情更嚴重。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。