北灣Vallejo市週三有一名19歲的女子,因為將3個月大的嬰兒留在車中到修甲店而被警方逮捕。

事發在Plaza Drive 100號路段的商場,警方表示,在下午4點21分接報,有人把嬰兒留在車子後座的兒童座椅,車窗開著,但是溫度在華氏81度以上共30至45分鐘。

一群熱心民眾告訴到場警察所目睹的事件,警方在商場修甲店找到母親,以涉嫌危害幼童的控罪將她逮捕。

