對舊金山實施新疫苗規定 不同行業意見不一（視頻）

對於市府的疫苗規定,舊金山(三藩市)華埠有餐廳老闆就覺得對營業有影響,但是有酒吧認為是好事。

華埠餐廳老闆陳永興說:「每個客人都要問他拿出針卡,好像有點侵犯他們私隱,因為我們的客人差不多百分百打齊,除非是遊客

陳老闆表示,他和店員3月和4月份時已經打齊針,又說做樓面和廚房要接觸很多人,為保護員工和顧客安全,就算在6月重開經濟之後,他們都一直繼續戴口罩,也相信即使是要檢查疫苗證明,華埠的顧客都不會要他們難做。

陳老闆說:「因為我們大部份做華人生意,又或者來自華埠,我們要求比較安全,他們都不會為難我們*

Cow Hollow區有餐廳老闆說,如果客人不能夠出示疫苗證明,就會安排他們在戶外用餐,他們又會在訂位app提醒客人帶針卡。

舊金山酒吧聯會幾星期前已經向顧客要求出示疫苗證明,有老闆表示,在網上遭到負評,但是來光顧的客人,表示感激他們有類似安排,不認為會影響生意。

漁人碼頭有外州遊客認為舊金山的安排等於強逼人打針。

