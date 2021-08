CDC顧問委員會通過建議免疫系統不足人士接種第三劑疫苗

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)一個顧問委員會周五表決一致通過,建議免疫系統不足的人,接種第三劑的Pfizer或者Moderna疫苗。

CDC顧問委員會以11票贊成,零票反對,通過建議部分人打第三針。

免疫接種事務委員會建議,有中等到嚴重免疫抑制的患者,打第三針Pfizer或者Moderna疫苗,但長期病患者就不適合,建議符合聯邦食品及藥物管理局(FDA)周四晚批准的緊急使用許可。

現時在美國有大約900萬人是屬於免疫系統受損,原因多數是有其他潛在病症,或者因為藥物影響,衛生官員同時繼續研究普羅大眾是否和何時需要第三針。

而隨著新型肺炎新症繼續激增,醫院出現床位嚴重不足,目前全國有接近8萬人因為新型肺炎要住院,不少醫院都已經接近臨界點。

Singing River醫療系統首席醫務主任Randy Roth說:「我們已經接近飽和,已經到了我們要關閉選擇性手術,例如是塔橋手術,這些患者需要的手術。」

在密西西比州,情況惡劣至要把一個停車場改建成臨時醫院。

UMMC新型肺炎臨床應變小組Alan Jones醫生說:「當你看到野外醫院,在一個主要大學醫學中心,我們已經接近系統崩塌。」

密西西比州衛生官員Thomas Dobbs醫生說:「接近8千密西西比人因新型肺炎而死,有多少密西西比人死於疫苗?零,經核實的一個也沒有。」

