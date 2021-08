塔利班攻下阿富汗過半地方首府 控制逾約3分2領土

【有線新聞】

阿富汗局勢惡化,塔利班武裝攻下超過一半地方首府,控制全國超過3分2領土,阿富汗政府要求聯合國安理會商討局勢,據報北約協調撤走當地大使館人員。

塔利班武裝以勢如破竹的姿態一舉攻下多個城市,亦有地方首府不攻自破。西方的烏魯茲甘省,部落長老為免造成更多傷亡,決定停火、不抵抗,塔利班駕駛政府軍車進駐。

亦有城市繼續作戰,在距離首都喀布爾僅個多小時車程的普勒阿拉姆,據報省長和守軍與塔利班戰鬥逾12小時,但增援遲遲未到,最終逾200名塔利班武裝分子攻入政府建築物,省長投降後被俘虜。

塔利班攻下第三大城市赫拉特後,俘虜一名年過70的政府軍將領,他們承諾不會傷害投降的官員。

目前阿富汗超過3分2領土落入塔利班控制,雖然首都喀布爾的安全未受到重大威脅,但美國已派3千人到當地撤走使館人員。丹麥關閉駐喀布爾大使館,荷蘭亦有意跟從。德國則派包機撤走大部分員工,只保留最基本人手運作。

阿富汗政府要求聯合國安理會商討局勢,聯合國和世界糧食計劃署指當地安全局勢急劇惡化,至今20多萬人已逃離阿富汗,當中八成是婦女或兒童,呼籲接壤國家保持邊境開放。

