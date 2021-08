舊金山公校下周一開學 校區實施防疫措施保障學童安全

【KTSF】

舊金山(三藩市)的公立學校將會在下星期一開學,校區表示,將會實施一系列防疫措施,確保學童可以安全上學。

8月16日,舊金山所有公立學校將會全面恢復面授課堂,教育委員會主席表示,已經同教師工會達成共識,實施一系列防疫措施,新措施包括要求所有教職員在9月7號之前接種完整疫苗,未打齊針的職員要每星期檢測一次,校區會為他們提供免費的病毒測試盒。

校區又表示,每間班房都安裝了新的通風和空氣潔淨系統,又規定在室內除了飲食之外,其餘時間都要戴口罩。

總校監Vincent Matthews說:「每個人都要盡責保障大家安全,即所有職員、學生、訪客,每天每次到訪校園之前,都應自我檢查,不適服或出現任何病癥的話,請留在家。」

市府公共衛生局又會繼續鼓勵合資格的學童接種疫苗。

另外,舊金山交通局又表示,星期日起,所有兒童及青少年可以免費搭Muni巴士,不需要戴Clipper卡,但最好帶學生證,校區今年又會為所有學生提供免費午餐,不論收入。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。