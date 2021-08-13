舊金山公校下周一開學 校區實施防疫措施保障學童安全

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舊金山（三藩市）的公立學校將會在下星期一開學，校區表示，將會實施一系列防疫措施，確保學童可以安全上學。

8月16日，舊金山所有公立學校將會全面恢復面授課堂，教育委員會主席表示，已經同教師工會達成共識，實施一系列防疫措施，新措施包括要求所有教職員在9月7號之前接種完整疫苗，未打齊針的職員要每星期檢測一次，校區會為他們提供免費的病毒測試盒。

校區又表示，每間班房都安裝了新的通風和空氣潔淨系統，又規定在室內除了飲食之外，其餘時間都要戴口罩。

總校監Vincent Matthews說：「每個人都要盡責保障大家安全，即所有職員、學生、訪客，每天每次到訪校園之前，都應自我檢查，不適服或出現任何病癥的話，請留在家。」

市府公共衛生局又會繼續鼓勵合資格的學童接種疫苗。

另外，舊金山交通局又表示，星期日起，所有兒童及青少年可以免費搭Muni巴士，不需要戴Clipper卡，但最好帶學生證，校區今年又會為所有學生提供免費午餐，不論收入。

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