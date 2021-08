【KTSF】

舊金山(三藩市)Mission區一名70歲亞裔伯伯和30歲亞裔婦女,在5月時遭到企圖搶劫,警方前幾日拘捕該名疑犯。

事發在5月25日下午3時幾,70歲亞裔伯伯在24街3800號路段步行時,有一架白色私家車停在他旁邊,男疑犯下車抓住伯伯,用槍指著他,逼他交出手錶,在旁的家人,30歲亞裔女事主嘗試阻止匪徒,她同伯伯之後倒地受傷,匪徒最後無搶走任何東西,就坐車離開現場。

警方表示,在事主衣物上找到疑犯的DNA樣本,又追查到疑犯的通話紀錄,最後在南舊金山拘捕23歲男子Dreshaun Townsend,他將被控企圖搶劫、襲擊導致他人身體嚴重受傷,以及持槍作案等罪名。

