【KTSF】

聖荷西週三晚上發生一起摩托車騎士闖紅燈的致命車禍。

警方表示,在11點41分,在Capitol Expressway和Senter Road交界處,發現摩托車騎士傷重不治。

初步調查顯示,這名騎士在Senter Road南向超速行駛,在十字路口闖紅燈,撞向一輛東向的豐田轎車,這是聖荷西今年的第37起致命車禍。

