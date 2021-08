【KTSF】

南灣聖荷西發生兩幫人之間的槍擊案,一個13歲男童中槍死亡。

槍擊案現場位於東聖荷西Little Wood Lane 2900號路段,警方表示,周三下午,一班人乘車到現場,與一個住宅裡面的人互相開槍,當時13歲男童在車上。

根據The Mercury News的報導,第一輪槍擊之後,車上的人開車離開之際,又再與對方的人展開槍戰,男童中槍,送院後傷重死亡。

目前不知道男童究竟是被對方的人槍傷,還是被自己車裡的人開槍擊中。

聖荷西今年至今,有24人,包括這名男童在內,死於兇殺案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。