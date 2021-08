聖荷西市中心附近新可負擔出租公寓舉行動土儀式（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西靠近市中心SoFA區一個全新的可負擔出租公寓發展項目,周四舉行動土儀式,明年夏天開始接受申請。

位於Almaden Boulevard 500號的這地方之前是個停車場,雖然周四舉行可負擔公寓的動土儀式,建築工程其實已經在進行中。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「聖荷西現在可以見到加快興建可負擔房屋,我們也運用許多新的和原創性的方式,在對抗疫情期間,還能夠應對可負擔房屋危機感到欣慰。」

市府除了供應這塊土地,也還提供1,500萬的撥款,非牟利機構「衛星可負擔房屋機構」也取得州府撥款,主導這個發展項目。

名為Arya的發展項目高8層樓,將有87個出租單位,其中包括19個單房式單位,54個一房式單位,14個兩方式單位,申請人收入必須是在聖荷西中位收入的30%到60%之間。

衛星可負擔房屋機構地產發展副總裁Eve Stewart說:「在建成之前的一年,我們會開始宣傳和出租過程,我們會和合作夥伴制定一個行銷計劃,並開始在網上接受報名,申請人通常多於公寓單位,我們會抽籤。」

Arya公寓預計將在明年夏天開始接受申請,想索取更多資料的民眾,可以參考發展公司網站,網址是Sahahomes.org。

