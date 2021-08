JetBlue開通紐約JFK直飛倫敦希斯路機場航班

【KTSF 張麗月報導】

為了搶奪美國直飛英國國際航線的市場份額,在疫情期間,以廉價機票為號召的JetBlue航空,第一班由紐約市JFK國際機場飛往倫敦希斯路機場的直航班機服務周三啟航。

該航班暫時每天開一班機,採用Airbus A321客機,有114個經濟艙普通座位,以及24個商務客位,提供免費無限WiFi上網服務,在8月17日啟程的經濟艙單程機票只需202美元。

相比之下,同等航程英航票價是502元,聯航票價更加要1,085元,JetBlue的商務客位機票紐約至倫敦,雙程也只需1,660美元。

由於需求大,許多航空公司都紛紛投資在這條跨大西洋航線,美國的聯合航空公司已經決定投資30億美元,訂購15架新一代的超音速客機,期望到本世紀末,將紐約至倫敦的飛行時間由9小時大幅縮減一半至3個半小時。

