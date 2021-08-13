太平洋西北部地區本周再受熱浪侵襲

【KTSF 江良慧報導】

在個多月前，在太平洋西北部地區，因為極端炎熱的天氣，導致數以百計的人死亡，壞消息是，這些地區在這個星期將要面對另一次危險的熱浪。

美國有接近一半人口正面對危險的高溫天氣，大約1億3000萬人正處於炎熱警告中，有接近5800萬人則處於酷熱天氣警告，不少地區氣溫比正常高出華氏15至25度，大家都四出找方法消暑，如游泳。

一些像紐約、費城、聖路易、堪薩斯城、西雅圖和波特蘭都處於最高級別警告。

Sinai醫院急症室主任Neil Roy醫生說：「我們看到很多脫水病人入院，大家還在做正常的戶外活動，野餐，燒烤，但卻沒有喝正常會喝的水，所以入院時很多都相當嚴重。」

在西岸地區，特別是太平洋西北面內情況更危險，這個地區的大部分人家裡都沒有冷氣。

急救義工Peter Williamson說：「我們在為波特蘭市設立避暑中心。」

今次已經是這個夏季，太平洋西北地區面對的第二場熱浪。

外展統籌專員Richard Gilliam說：「上一次高溫緊急狀態相當嚴重，但我們正面對很多類似狀態，可能不是華氏114度，但也有華氏105度。」

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