太平洋西北部地區本周再受熱浪侵襲

【KTSF 江良慧報導】

在個多月前,在太平洋西北部地區,因為極端炎熱的天氣,導致數以百計的人死亡,壞消息是,這些地區在這個星期將要面對另一次危險的熱浪。

美國有接近一半人口正面對危險的高溫天氣,大約1億3000萬人正處於炎熱警告中,有接近5800萬人則處於酷熱天氣警告,不少地區氣溫比正常高出華氏15至25度,大家都四出找方法消暑,如游泳。

一些像紐約、費城、聖路易、堪薩斯城、西雅圖和波特蘭都處於最高級別警告。

Sinai醫院急症室主任Neil Roy醫生說:「我們看到很多脫水病人入院,大家還在做正常的戶外活動,野餐,燒烤,但卻沒有喝正常會喝的水,所以入院時很多都相當嚴重。」

在西岸地區,特別是太平洋西北面內情況更危險,這個地區的大部分人家裡都沒有冷氣。

急救義工Peter Williamson說:「我們在為波特蘭市設立避暑中心。」

今次已經是這個夏季,太平洋西北地區面對的第二場熱浪。

外展統籌專員Richard Gilliam說:「上一次高溫緊急狀態相當嚴重,但我們正面對很多類似狀態,可能不是華氏114度,但也有華氏105度。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。