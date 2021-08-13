高級餐廳疫情下經營困難 華人業者效法高科技公司推聘僱獎勵計劃（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

高級餐廳在疫情期間嚴重受創，即使經濟全面重開後，顧客開始回流，經營上還是碰到不少困難，例如人手短缺和物價上漲，為了吸引員工，有業者效法高科技公司，推出聘僱獎勵計劃。

您能想像精緻料理（fine dining）的廚師做便當的樣子嗎？位於Cupertino的這間華裔經營的高級餐廳Alexander’s Steak House，在疫情期間就是靠一個個的便當撐過來的，加州經濟全面重開之後，又有新的難題。

Alexander’s Steak House餐飲集團負責人Chanile Chang說：「銷售不夠好的時候，煩惱銷售，現在銷售回來以後，就是煩惱人力不夠，最主要就是人力非常不夠，而且到處都在挖人，現在真的就是天文數字。」

走高級精緻路線的Alexander’s Steak House，餐飲集團旗下共有11家店，員工最多時超過600人，不過疫情爆發初期，以及經濟封鎖當天一共裁員兩次，如今只剩80人左右。

面對人力短缺問題，跟許多服務業者一樣，他們關注的焦點在於政府的失業金援助計劃何時結束。

Chang說：「因為我們現在還在等9月份，看怎麼樣，如果9月份他的失業給付沒有的話，結束這個計劃的話，我們可以好一點，那不然的話我們可能就是，要在這方面要加，一個小時每個人要再多兩塊錢，就是比市面上的價錢還要再多兩塊錢。」

跟據業者初步統計，如果每個員工增加兩元時薪，每家店一個星期的人事成本就會高出兩萬元。

Chang說：「我們這麼多家店，整個集團來算的話，可能大概要40萬到50萬的增加，一個月增加，所以這對我們來講，是非常非常大的壓力。」

在史無前例的疫情之下，Chanile表示，她在疫情期間，從設計便當到洗碗都親力親為。

面對其他餐廳頻頻挖角，為了留住員工，集團效法高科技公司，推出介紹就業獎勵金500元。

Chang說：「介紹他們的好朋友來公司上班的話，滿3個月他們兩個人都各可以拿500塊，那這個的話，500塊其實也是成本很大，留下來的人，他們3個月沒有走，他們也可以拿到500塊，等於是500塊全公司都有，3個月之後。」

除了人手問題，物價上漲是另一大挑戰，該集團在Mountain View的甜點店來說，包裝材料原本從台灣進口，不過貨櫃價格從去年的3千多元，上漲到近萬元，到貨日期也一再延期，等不到貨之前，業主不得不改從本地進貨。

Chang說：「因為台灣的包裝做得真的是品質又好，價錢又好，希望這是短期間，我們目前就在本地叫貨。」

業者指出，如果相關成本持續提升，最終勢必也會反映在餐飲價格上，預料漲價將形成普遍現象。

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