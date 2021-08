高級餐廳疫情下經營困難 華人業者效法高科技公司推聘僱獎勵計劃（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

高級餐廳在疫情期間嚴重受創,即使經濟全面重開後,顧客開始回流,經營上還是碰到不少困難,例如人手短缺和物價上漲,為了吸引員工,有業者效法高科技公司,推出聘僱獎勵計劃。

您能想像精緻料理(fine dining)的廚師做便當的樣子嗎?位於Cupertino的這間華裔經營的高級餐廳Alexander’s Steak House,在疫情期間就是靠一個個的便當撐過來的,加州經濟全面重開之後,又有新的難題。

Alexander’s Steak House餐飲集團負責人Chanile Chang說:「銷售不夠好的時候,煩惱銷售,現在銷售回來以後,就是煩惱人力不夠,最主要就是人力非常不夠,而且到處都在挖人,現在真的就是天文數字。」

走高級精緻路線的Alexander’s Steak House,餐飲集團旗下共有11家店,員工最多時超過600人,不過疫情爆發初期,以及經濟封鎖當天一共裁員兩次,如今只剩80人左右。

面對人力短缺問題,跟許多服務業者一樣,他們關注的焦點在於政府的失業金援助計劃何時結束。

Chang說:「因為我們現在還在等9月份,看怎麼樣,如果9月份他的失業給付沒有的話,結束這個計劃的話,我們可以好一點,那不然的話我們可能就是,要在這方面要加,一個小時每個人要再多兩塊錢,就是比市面上的價錢還要再多兩塊錢。」

跟據業者初步統計,如果每個員工增加兩元時薪,每家店一個星期的人事成本就會高出兩萬元。

Chang說:「我們這麼多家店,整個集團來算的話,可能大概要40萬到50萬的增加,一個月增加,所以這對我們來講,是非常非常大的壓力。」

在史無前例的疫情之下,Chanile表示,她在疫情期間,從設計便當到洗碗都親力親為。

面對其他餐廳頻頻挖角,為了留住員工,集團效法高科技公司,推出介紹就業獎勵金500元。

Chang說:「介紹他們的好朋友來公司上班的話,滿3個月他們兩個人都各可以拿500塊,那這個的話,500塊其實也是成本很大,留下來的人,他們3個月沒有走,他們也可以拿到500塊,等於是500塊全公司都有,3個月之後。」

除了人手問題,物價上漲是另一大挑戰,該集團在Mountain View的甜點店來說,包裝材料原本從台灣進口,不過貨櫃價格從去年的3千多元,上漲到近萬元,到貨日期也一再延期,等不到貨之前,業主不得不改從本地進貨。

Chang說:「因為台灣的包裝做得真的是品質又好,價錢又好,希望這是短期間,我們目前就在本地叫貨。」

業者指出,如果相關成本持續提升,最終勢必也會反映在餐飲價格上,預料漲價將形成普遍現象。

