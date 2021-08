【有線新聞】

美國批准高危群組補打第三針新型肺炎疫苗。

食品及藥物管理局(FDA)修訂疫苗指引,容許免疫系統有問題的人,包括要服用類固醇的癌症病人、接受過器官移植的人,接種第三針輝瑞BioNTech或莫德納疫苗作為加強劑,提升對新型冠狀病毒的免疫反應。

估計合資格補針人士佔全美約3%,當局強調其他已注射兩針的人暫時毋須補針。以色列、德國和法國等地亦有為高危群組補針。

