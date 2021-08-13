加州眾議員邱信福推動法案 資助社區組織追蹤仇恨犯罪數據（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州眾議員邱信福（David Chiu）周四向華文媒體介紹，他近期推動的法案，包括撥款資助社區組織來追蹤仇恨犯罪數據。

邱信福宣布，他和日裔州眾議員村土康郎（Al Muratsuchi）正在州議會推動一項AB557法案，建議在加州層級來追蹤仇恨犯罪的數據。

邱信福說：「這個法案能做的就是，透過加州司法部提供撥款給社區為本的組織，協助有效管理一個加州熱線，讓想要通報仇恨犯罪或事件，或者想了解能在此範疇得到協助的資訊等，都可以做到。」

邱信福指出，由於仇恨暴力的受害者比較願意向信賴的社區組織通報，因此有關熱線交由社區組織負責，有需要才會把資訊送交給執法機構。

邱信福說：「這個撥款的機制將允許非牟利組織或社服機構，將資訊然提供給執法部門，所以會有直接的連結，如果需要進一步調查罪案。」

邱信福表示，4年前他也提出過類似法案，但當時並未獲得廣泛支持，如今反對仇視亞裔的聲浪高漲，相信法案將獲得更多的認同。

法案已在州眾議院通過，下週一會送交州參議院審議，距離州長簽署成為法律還有3個步驟要走，如果一切順利過關，預料可在今年秋年完成立法。

另外，針對氣候變遷問題，邱信福透露，近期提出法案，關注清潔能源產業，邱信福表示，美國西海岸有豐富的離岸風，但加州並未將這些離岸風善用在風力發電，因此他提案加強這方面的利用。

邱信福說：「所以我的AB525法案，將首次驅動加州離岸風產業，要求加州州府和加州機構提出整合的計劃和策略，在離岸風產業上，如果我們能獲取到加州海岸所有的離岸風，我們可以供電給加州能源電網，可以滿足整個州的需求。」

談到氣候變遷，針對加州當前的乾旱問題，加州是否準備得太晚又太少呢？

邱信福說：「在某種程度上絕對如此，我認為這個世界尚未對氣候變遷做好準備。」

邱信福認為，這是所有人的錯，以乾旱來說，包括水利設施以及節水觀念等都沒有做好準備，在當前乾旱嚴重的情況下，更要採取行動應對。

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