全美新型肺炎疫情續惡化 很多醫院深切治療部沒床位

全國的新型肺炎新症和入院人數繼續上升,很多醫院的深切治療部已經再沒有床位,有些醫院甚至要在戶外架設帳篷來應付蜂擁而至的病人。

Delta變種繼續肆虐,全國的新型肺炎病例都急升。

阿拉巴馬州衛生官Scott Harris說:「我們正處於很困難的時期,我們又看到病例數字高到前所未有。」

聯邦衛生福利部數據顯示,有超過75,000人染疫住院,和去年夏天水平差不多。

密西西比大學醫療中心新型肺炎小組組長Alan Jones醫生說:「檢測陽性和住院的比率,若我們持續這走向,我認為在未來5到7至10天,會見到密州醫院系統崩潰。」

7月到8月的疫情反彈,尤其是在東西部,接種率偏低和Delta變種肆虐,都令病例急升,醫院都有人滿之患,深切治療床位供不應求。

Harris說:「我們昨天有近2,400人,按這比率增加,我們醫院會超越1月時的最高,在未來3、4天。」

德州醫院病人數目也是6個月以來最高,在休斯敦,醫院要架設帳篷,處理不斷湧來的病人。

Harris醫療系統執行長Esmaeil Porsa說:「若持續下去,我無理由相信不會持續,我醫院將會無法應付。」

