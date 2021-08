Contra Costa縣啟動新型肺炎疫苗接種獎勵計劃

【KTSF】

Contra Costa縣健康服務部門周三啟動了一項新型肺炎疫苗接種獎勵計劃,居民和組織每推薦一人接種,可獲得100美元獎金。

這項被稱為”幫助之手轉介計劃”的獎勵項目,旨在鼓勵更多居民接種疫苗,現在Delta變種已嚴重影響未接種疫苗民眾的健康安全。

數據顯示,截至8月4日,Contra Costa縣每10萬名居民平均每天新增病例數中,已接種疫苗的居民為8.9例,未接種疫苗的居民 45.7例。

截至周三,大約75%的12歲及以上居民接種了疫苗,現在該縣年滿14歲的居民,以及類似運動隊、社區團體、宗教團體和企業這樣的組織,如果其推薦的人士通過特殊的網絡鏈接預約且完成接種,那麼即有資格獲得100美元的獎金。

推薦獎勵計劃不會限制推薦人數,但在收到600美元後,推薦人將被要求填寫W-9表格,因為後續付款就會被視為應課稅收入。

據該縣官方表示,一旦被推薦的居民完全接種了疫苗,相對應的獎金就將按月發放。

有興趣的居民、組織、企業主,可以訪問獎勵計劃網址:www.coronavirus.cchealth.org/helping-hands,以獲取該計劃的信息,並登記參與。

