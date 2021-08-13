變種病毒致疫情升溫 舊金山華埠社區繼續為抗疫努力（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）東華醫院、中華總會館和舊金山市府在華埠聯合召開記者會，交待在變種病毒影響下新型肺炎疫情，以及華裔社區抗疫所作出的努力。

一年半之前，中華總會館、東華醫院聯合召開記者會，敲響新型肺炎的警鐘，共同推行抗疫，在各方努力下，保護人口密集的華埠沒有出現疫情大爆發，如今Delta變種病毒流行，導致全國各地新增病例急劇上升，抗疫的警號再次響起。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮（Sunny Pak） 說：「好壞參半的消息，為什麼呢？我們看見新增病例急劇攀升，但死亡和住院人數維持稍微低一點，原因我們接種疫苗十分有效。」

東華醫院行政總裁張建清（Jian Zhang）說：「如果未打針，盡快聯繫我們的診所，電話是(628) 228-2828，全部診所都可以提供疫苗，如果要做檢測，每個星期三花園角做檢測，是免費的，如果需要快速檢測，可以去東華醫院。」

舊金山聯合校區下星期一開學，白幹榮醫生表示，市內12歲到17歲人士，接種完整疫苗百分率高達85%，起碼接種一劑疫苗的百分率，更高達95%。

醫生指出，12歲以下兒童仍未可以接種疫苗，所以要靠所有符合資格的人去接種疫苗來保護兒童。

舊金山市府周四宣佈，由下星期五8月20日起，餐廳、酒吧、健身室、戲院等地方，或者舉行超過1千人大型活動場所的顧客，必須出示證明已完成接種疫苗，員工必須在10月13日之前完成接種疫苗，顧客除了出示針卡正本，也可以出示針卡的照片，或是州府的電子碼。

另外，完成接種疫苗的人士，也有機會出現針後感染，不過大多數情況症狀會較為輕微。

當局呼籲市民出現症狀就要接受檢測，舊金山花園角每個星期三的檢測站，會持續為所有人提供免費檢測，包括到舊金山旅遊的人士。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。