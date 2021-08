變種病毒致疫情升溫 舊金山華埠社區繼續為抗疫努力（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)東華醫院、中華總會館和舊金山市府在華埠聯合召開記者會,交待在變種病毒影響下新型肺炎疫情,以及華裔社區抗疫所作出的努力。

一年半之前,中華總會館、東華醫院聯合召開記者會,敲響新型肺炎的警鐘,共同推行抗疫,在各方努力下,保護人口密集的華埠沒有出現疫情大爆發,如今Delta變種病毒流行,導致全國各地新增病例急劇上升,抗疫的警號再次響起。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮(Sunny Pak) 說:「好壞參半的消息,為什麼呢?我們看見新增病例急劇攀升,但死亡和住院人數維持稍微低一點,原因我們接種疫苗十分有效。」

東華醫院行政總裁張建清(Jian Zhang)說:「如果未打針,盡快聯繫我們的診所,電話是(628) 228-2828,全部診所都可以提供疫苗,如果要做檢測,每個星期三花園角做檢測,是免費的,如果需要快速檢測,可以去東華醫院。」

舊金山聯合校區下星期一開學,白幹榮醫生表示,市內12歲到17歲人士,接種完整疫苗百分率高達85%,起碼接種一劑疫苗的百分率,更高達95%。

醫生指出,12歲以下兒童仍未可以接種疫苗,所以要靠所有符合資格的人去接種疫苗來保護兒童。

舊金山市府周四宣佈,由下星期五8月20日起,餐廳、酒吧、健身室、戲院等地方,或者舉行超過1千人大型活動場所的顧客,必須出示證明已完成接種疫苗,員工必須在10月13日之前完成接種疫苗,顧客除了出示針卡正本,也可以出示針卡的照片,或是州府的電子碼。

另外,完成接種疫苗的人士,也有機會出現針後感染,不過大多數情況症狀會較為輕微。

當局呼籲市民出現症狀就要接受檢測,舊金山花園角每個星期三的檢測站,會持續為所有人提供免費檢測,包括到舊金山旅遊的人士。

