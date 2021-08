2020年人口普查資料顯示白人人口首次下跌（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

根據2020年人口普查的資料顯示,在過去十年,美國整體的人口增長減慢,白人人口首次出現下跌,導致白人佔美國總人口六成以下。

2020年人口普查結果顯示,在過去十年,雖然大城市的人口明顯增加,但美國整體的人口增長減慢,2010年的總人口約有3.09億,到2020年,總人口達到3.31億,是30年代經濟大蕭條以來,人口增長得最慢。

過去十年,整體人口增長率是7.4%,是有紀錄以來第二增長最慢,其中有過半數51%的人口增長是來自拉美裔居民,大部份的人口增長都位於南部和西岸地區的大城市。

統計也顯示,這十年期間,白人人口首次下跌2.6%,到2020年,白人人口約佔美國總人口六成以下。

統計也提到,美國整體人口呈現老化,18歲以下的人口有7,310萬,約佔總人口22.1%,部份原因是近年來出生率不斷下降,此外,正當許多城市和郊區不斷發展之際,偏遠地區的人口正逐步減少。

