2020年人口普查資料顯示白人人口首次下跌（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

根據2020年人口普查的資料顯示，在過去十年，美國整體的人口增長減慢，白人人口首次出現下跌，導致白人佔美國總人口六成以下。

2020年人口普查結果顯示，在過去十年，雖然大城市的人口明顯增加，但美國整體的人口增長減慢，2010年的總人口約有3.09億，到2020年，總人口達到3.31億，是30年代經濟大蕭條以來，人口增長得最慢。

過去十年，整體人口增長率是7.4%，是有紀錄以來第二增長最慢，其中有過半數51%的人口增長是來自拉美裔居民，大部份的人口增長都位於南部和西岸地區的大城市。

統計也顯示，這十年期間，白人人口首次下跌2.6%，到2020年，白人人口約佔美國總人口六成以下。

統計也提到，美國整體人口呈現老化，18歲以下的人口有7,310萬，約佔總人口22.1%，部份原因是近年來出生率不斷下降，此外，正當許多城市和郊區不斷發展之際，偏遠地區的人口正逐步減少。

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