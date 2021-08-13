聯邦法官拒受理地產商訴訟 CDC禁逼遷令可延長至10月底

【KTSF 張麗月報導】

一名聯邦法官周五拒絕受理地產商組織提出的訴訟，去阻擋逼遷禁令的實行，即是說聯邦疾控中心（CDC）頒布的疫情逼遷禁令，可以延長到10月底。

這名聯邦地區法庭法官表示，地產商組織提出訴訟，要推翻逼遷禁令，官司必須提告到首都的聯邦上訴法庭。

拜登政府日前將CDC的疫情逼遷禁令延長到10月3日，拜登政府也表示，將會繼續催促州和地方政府快速發放國會已經批准的465億元緊急租金援助撥款。

CDC本月再頒布的逼遷禁令，只適用於疫情嚴重的地區，但此舉已涵蓋全美超過九成的縣，資料顯示，全美650萬戶家庭有超過1,500萬人拖欠租金，欠租總額超過200億元。

周五作出裁決的聯邦法官，曾經在5月時宣布，CDC去年9月簽發的逼遷禁令是非法，但同意押後到周五裁決。

意見分歧的聯邦最高法院，也在6月時同意，容許逼遷禁令在7月底屆滿，後來得到拜登政府延長實施。

訴訟的提告人也包括全國地產商協會，協會發表聲明說，如果有需要，可能會訴訟到聯邦最高法院，又說這個逼遷禁令是非法，將會很快結束。

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