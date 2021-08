聯邦法官拒受理地產商訴訟 CDC禁逼遷令可延長至10月底

【KTSF 張麗月報導】

一名聯邦法官周五拒絕受理地產商組織提出的訴訟,去阻擋逼遷禁令的實行,即是說聯邦疾控中心(CDC)頒布的疫情逼遷禁令,可以延長到10月底。

這名聯邦地區法庭法官表示,地產商組織提出訴訟,要推翻逼遷禁令,官司必須提告到首都的聯邦上訴法庭。

拜登政府日前將CDC的疫情逼遷禁令延長到10月3日,拜登政府也表示,將會繼續催促州和地方政府快速發放國會已經批准的465億元緊急租金援助撥款。

CDC本月再頒布的逼遷禁令,只適用於疫情嚴重的地區,但此舉已涵蓋全美超過九成的縣,資料顯示,全美650萬戶家庭有超過1,500萬人拖欠租金,欠租總額超過200億元。

周五作出裁決的聯邦法官,曾經在5月時宣布,CDC去年9月簽發的逼遷禁令是非法,但同意押後到周五裁決。

意見分歧的聯邦最高法院,也在6月時同意,容許逼遷禁令在7月底屆滿,後來得到拜登政府延長實施。

訴訟的提告人也包括全國地產商協會,協會發表聲明說,如果有需要,可能會訴訟到聯邦最高法院,又說這個逼遷禁令是非法,將會很快結束。

