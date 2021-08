針對亞裔仇恨犯罪有上升趨勢 過去一年近萬宗（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

全國各地針對亞太裔的仇恨事件有上升的趨勢,由去年3月中至今年6月底,有紀錄的仇視亞裔事件超過9千宗。

Stop AAPI Hate聯盟周四發表的報告指出,去年3月19日至今年6月30日,聯盟總共收到9,081宗仇視亞裔的報告,其中64%涉及言語騷擾,17%的報告,亞太裔事主表示自己被對方故意避開,另外14%涉及肢體襲擊,9%的事主被人吐口水,11%的報告涉及當事人的民權受到侵犯,包括工作場所歧視、被拒絕服務,或被拒絕乘坐交通工具,而網上騷擾事件佔所有報告的8%。

總體來說,大部分仇視事件在公眾場所發生,包括街道和商業,而女性佔仇視事件當事人的大多數。

以族裔區分,所有報告之中,華裔舉報的事件佔4成4,是各族裔之中最多的。

這個聯盟去年9個半月期間總共收到4,500多宗仇視亞太裔的報告。

而今年頭6個月錄得的報告,數目已經與去年的總數相若,表示數目有上升趨勢,如果大家因為自己是亞裔而遇到仇視事件,可向Stop AAPI Hate網站報告,這樣做有助聯盟向政府反映問題的嚴重性。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。